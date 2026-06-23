Sie teilen einen "Fimmel" WM-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein privat: Das ist ihr Sohn Niklas Veröffentlicht: Vor 11 Minuten von C3 Newsroom ZDF-Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein mit ihrem Sohn Niklas bei der 50. Verleihung der "Goldenen Kamera" im Februar 2017. Bild: Sven Simon

Sie zählt zu den bekanntesten Sportmoderatorinnen im deutschen Fernsehen und ist auch bei der Fußball-WM wieder im Einsatz. Wie ist Katrin Müller-Hohenstein privat? Wir stellen euch den beliebten TV-Star vor.

So ist die WM-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein privat Katrin Müller-Hohenstein ist seit 2006 eines der Aushängeschilder in der Sportberichterstattung des ZDF. Auch bei der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft analysiert die Moderatorin das Geschehen im "sportstudio live". Seit vielen Jahren überzeugt "KMH", wie sie auch genannt wird, ein Millionenpublikum. Vor allem durch ihre souveräne und sympathische Art vor der Kamera. Ihre Karriere hatte sie aber beim Radio gestartet. Fast 20 Jahre war sie unter anderem bei Antenne Bayern und dem Bayerischen Rundfunk zu hören, bevor sie ohne jegliche Fernseherfahrung zum ZDF wechselte und dort die Moderation des "aktuellen sportstudios" angeboten bekam. Noch heute staune sie über dieses Vertrauen und sei sehr dankbar, sagt sie selbst.

Müller-Hohenstein hat "ein extrem gutes Verhältnis" zu ihrem Sohn Niklas Ein "riesiger Schritt" sei es damals gewesen, sich bei dem Mainzer Sender zu bewerben, der sie auch "Überwindung gekostet" habe, erzählte Müller-Hohenstein 2022 in einem Interview mit t-online. Aus dieser Erfahrung heraus rät sie jungen Frauen heute, sich ebenfalls mutig Dinge zuzutrauen und nicht zögerlich zu sein. In dem Interview gab KMH auch Einblick in ihr Privatleben. Die gebürtige Erlangerin sprach darüber, dass sie ihre Mutter als Kind sehr "cool" gefunden habe. Und sie erzählte von der besonderen Verbindung, die sie heute zu ihrem Sohn Niklas habe, der 1995 geboren wurde. "Mein Sohn und ich haben ein extrem gutes Verhältnis und ich finde meinen Sohn super und ich glaube, er findet seine Mutter auch super. Vielleicht sogar cool", erzählte sie.

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Mit ihrem Ex-Mann Stefan Parrisius ist KMH heute gut befreundet Ihr Sohn stammt aus der Beziehung mit ihrem Moderations-Kollegen Stefan Parrisius. Ihn hatte KMH bei Antenne Bayern kennengelernt und sich verliebt. Ein Jahr nach der Geburt von Niklas heirateten die beiden 1996. Ihre Ehe wurde 2007 geschieden, die einstigen Eheleute verbindet aber bis heute ein freundschaftliches Verhältnis. Um die Erziehung ihres Sohnes kümmerten sie sich gleichberechtigt, wohnten auch ganz in der Nähe voneinander in München. "Generell würde ich sagen, dass mein Ex-Mann heute meine beste Freundin ist", sagte Müller-Hohenstein einmal.

Mit ihrem Sohn Niklas teilt Müller-Hohenstein ihren Ordnungsfimmel Während Stefan Parrisius heute in zweiter Ehe verheiratet ist, ist über einen neuen Partner an der Seite von Müller-Hohenstein zumindest offiziell nichts bekannt. Gemeinsame öffentliche Auftritte mit ihrem Sohn sind zwar eher selten, ab und an gab es sie aber. So gingen die beiden beispielsweise 2017 bei der Verleihung der "Goldenen Kamera" über den roten Teppich und posierten für die Fotografen. Dass der Sohn in die Fußstapfen der Eltern treten und ebenfalls Moderator werden könnte, stand offenbar nicht zur Debatte. Mit Sport hat aber auch er beruflich zu tun. Nach seinem Studium und Praktika unter anderem beim FC Bayern München und der Sportmarketing- und Werbeagentur Jung von Matt Sports ist er laut t-online seit mehreren Jahren bei der Agentur M&C Saatchi Sport & Entertainment in Berlin tätig. In einem Interview mit den "Nürnberger Nachrichten" verriet KMH 2021 auch, dass sie mit ihrem Sohn einen Ordnungsfimmel teile. "Wenn er zu Besuch ist und wir sitzen hier am Tisch, dann schieben wir die Stühle danach wieder so hin, dass die Edelstahlrohre genau auf Linie sind“, beschrieb sie dies bildlich.