Ein Blick zurück
Laura Wontorra damals: So sah die WM-Moderatorin vor 13 Jahren aus
Aktualisiert:von Annalena Graudenz
:newstime
Neuer Traumjob für Laura Wontorra
Videoclip • 01:13 Min • Ab 12
Laura Wontorra zählt zu den bekanntesten Frauen im Männerfußball. Aktuell begleitet die Moderatorin die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada und steht damit besonders im Rampenlicht. Doch wie sah die Bremerin zu Beginn ihrer Karriere aus?
Die gebürtige Norddeutsche hat die Sportberichterstattung von klein auf miterlebt. Als Tochter des bekannten Fernsehmoderators und Sportjournalisten Jörg Wontorra ist Fußball schon früh Teil ihres Lebens. Ihren Vater kennen viele aus großen Fußball-Sendungen und Gesprächsformaten wie "Wontorra - der Fußball-Talk".
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Gruppe E: Deutschland - Elfenbeinküste
Vom Promi-Kind zur TV-Karriere
Doch Laura wollte sich nicht allein auf ihren berühmten Nachnamen verlassen. Nach ihrem Studium sammelte sie erste Erfahrungen im Radio und arbeitete anschließend für verschiedene Fernsehsender. Schnell wurde deutlich, dass sie über das nötige Talent verfügte, um sich selbst einen Namen zu machen und zu einem der bekanntesten TV-Gesichter im Fußball zu werden. Ob Bundesliga, Länderspiele oder große internationale Turniere - die Moderatorin gehört zum Fußball wie die Pfeife zum Schiedsrichter.
Wer Fotos aus den Anfangsjahren ihrer Karriere betrachtet, erkennt die Moderatorin sofort wieder. Dennoch hat sich ihr Erscheinungsbild im Laufe der Jahre verändert. In früheren TV-Auftritten trug Wontorra häufig ihr langes Haar offen und setzte insgesamt auf einen eher zurückhaltenden Stil.
Mit zunehmender Bekanntheit entwickelte sich auch ihr öffentlicher Auftritt weiter. Heute präsentiert sich die Moderatorin selbstbewusst, modern und äußerst professionell. Regelmäßig begeistert sie ihre Fans mit glamourösen Looks bei TV-Produktionen, Sportevents und auf dem roten Teppich. Dabei fällt vor allem ihr sicheres Händchen für extravagante, aber stilvolle Outfits auf. Während sie auf der Show-Bühne oder dem roten Teppich gern Farbe und kurze Kleider zeigt, setzt sie am Spielfeldrand oft auf schlichte Hosen in Kombi mit Statement-Jacken, die jedem Look das gewisse Etwas verleihen. Dazu wechselt sie zwischen strengem Dutt und offenen Haaren mit leichten Wellen.
Bei der Liebe zum Fußball ist es nicht geblieben, auch für einen Spieler schlug Wontorras Herz eine Zeit lang schneller. Viele Jahre war sie mit dem ehemaligen Fußballprofi Simon Zoller verheiratet. Das Paar galt lange als eines der bekanntesten im deutschen Fußball.
Durch die Ehe wurde Laura häufig als "Spielerfrau" bezeichnet - ein Begriff, mit dem sie sich selbst jedoch nie identifizierte. Schließlich hatte sie sich bereits vor ihrer Beziehung als erfolgreiche Moderatorin etabliert und Liebe am Arbeitsplatz entsteht in den meisten Branchen. Nach mehreren gemeinsamen Jahren trennten sich die beiden.
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Moderatorin bei der Fußball-WM
Derzeit berichtet Laura Wontorra von der Fußball-Weltmeisterschaft in den Gastgeberländern USA, Mexiko und Kanada. Mit Interviews, Analysen und Live-Schalten gehört sie zu den wichtigsten Gesichtern der Turnierberichterstattung.
Ihre lockere Art, gepaart mit Fachwissen und Schlagfertigkeit, macht sie bei Zuschauenden und Expert:innen gleichermaßen beliebt. Gerade bei großen Sportereignissen zeigt sie immer wieder, warum sie zu den erfolgreichsten Moderatorinnen Deutschlands zählt.
Eine Karriere, die weiter wächst
Vom prominenten Sportreporter-Kind über die Spielerfrau bis hin zur eigenständigen TV-Marke: Laura Wontorra hat sich ihren Platz im deutschen Fernsehen hart erarbeitet. Wer alte Fotos betrachtet, erkennt zwar eine optische Weiterentwicklung, vor allem aber einen beeindruckenden Karriereweg.
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