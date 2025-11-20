ZDF-Senderabschaltung: So schaust du deine Lieblingsprogramme weiter

Fans des "ZDF Magazin Royale" müssen auch in Zukunft nicht verzichten.

Gleich fünf TV-Sender wurden am 18. November 2025 eingestellt. Das ZDF beendete die Ausstrahlung des SD-Programms. Wie du sie weiterhin kostenlos sehen kannst, erfährst du hier.

Programm-Umstellung auf HD: Ein Qualitätssprung des ZDF

Seit 7. Januar 2025 ist die SD-Verbreitung von Das Erste und den Dritten Programmen Geschichte. Nach 14 Jahren Doppelbetrieb schaust du ab jetzt ausschließlich in HD-Qualität. Das ZDF folgt am 18. November. Dann gibt es die Sender ZDF, ZDFneo, ZDFinfo, 3sat und Kika nicht mehr als SD-Variante.

Fernseher, die das HD-Programm nicht empfangen, können die Sender dann nicht mehr zeigen.