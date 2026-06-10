Großer Erfolg Autorin erklärt: Die Welt von "Die Tagebücher der Apothekerin" ist anders als die Fans denken Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Martin Meyer Die Geschichte um Maomao und Jinshi spielt nicht im antiken China, wie viele Fans glauben. Bild: Hyuganatsu, Imagica Infos/"The Apothecary Diaries"Project

Die Anime-Serie um Maomao ist bei vielen Fans beliebt. Die Autorin Hyuganatsu erklärte kürzlich in einem Interview, dass aber einiges an "Die Tagebücher der Apothekerin" missverstanden wurde. Außerdem verrät sie, dass die Protagonistin ursprünglich ganz anders sein sollte.

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Interview mit Hyuganatsu "Die Tagebücher der Apothekerin" ist ein weltweiter Erfolg und kann sogar Nicht-Anime-Fans begeistern. Geschrieben wurde die Geschichte von einer japanischen Autorin mit dem Pseudonym Hyuganatsu. Sie zeigt sich normalerweise nicht in der Öffentlichkeit. Wenn sie doch einmal auftaucht, dann immer in einem süßen Schweinchen-Kostüm. So gab sie auch vor Kurzem ein Interview mit scrmbl bei einem Event in Chicago. Hyuganatsus Schweinchen hat sogar einen eigenen X-Account.

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Maomao lebt im antiken China? Von wegen! In dem Interview gab Hyuganatsu einige überraschende Einblicke in die Hintergründe der Serie. Viele Fans gehen davon aus, dass "Die Tagebücher der Apothekerin" in einem Kaiserpalast im antiken China spielt. Das ist aber nicht ganz korrekt, wie die Autorin erklärt: "Im Grunde habe ich die interessantesten Teile aus 1000 Jahren chinesischer Geschichte zusammengestellt und nach meinem Ermessen neu arrangiert. Beispielsweise habe ich Holzblasinstrumente in die Geschichte aufgenommen, obwohl sie in Wirklichkeit selbst in der Frühen Neuzeit kaum verbreitet waren." Selbst beim Ort sieht die Autorin einen Irrtum vieler Fans: "Technisch gesehen spielt es sich nicht in China ab, aber das Setting ist sehr stark von China inspiriert. Es gibt auch einige japanische Elemente darin, aber ich denke, das ist normal, da ich selbst Japanerin bin." Auch viele der Fälle würden auf echten Ereignissen beruhen. Beispielsweise die Lebensmittelvergiftungen durch Seegras und Oleander in der Serie sind historischen Berichten nachempfunden.

Du willst einen genaueren Überblick über den Schauplatz der Serie? Angelehnt an die Verbotene Stadt Der Kaiserpalast aus "Die Tagebücher der Apothekerin" im Überblick 05.06.2026 • 20:00 Uhr

Maomao mit drei Kindern: So sollte sie ursprünglich sein Die Erklärungen zeigen, wie viele Gedanken sich die Autorin gemacht hat. Auch für Maomao hatte sie am Anfang noch andere Pläne. "Ursprünglich wollte ich den Hauptcharakter zu einer älteren Frau mit drei Kindern machen", verrät Hyuganatsu. Sie habe sich aber dann doch für eine jüngere Protagonistin entschieden, um ein breiteres Publikum anzusprechen. Es sind aber auch Züge der ersten Version geblieben, wie die Autorin beschreibt: "Maomaos Alter änderte sich, aber ihre Weisheit blieb gleich." Wenn du sehen willst, wie Maomao diese Weisheit nutzt, um Mysterien am Kaiserpalast aufzudecken, kannst du das momentan immer Freitagabend nach dem Anime-Film um ca. 22:25 Uhr auf ProSieben MAXX. Alle Folgen sind nach der Ausstrahlung für begrenzte Zeit auch kostenlos auf Joyn im Stream verfügbar.