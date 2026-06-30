Dein Programm "Detektiv Conan", "One Piece", Gaming und Fantasy: Die Animefilm-Highlights im Juli 2026 Veröffentlicht: Vor 26 Minuten von Martin Haldenmair "One Piece: Red", "Der Sommer mit Coo" und "The King's Avatar: For The Glory" - Drei Animefilm-Highlights im Juli Bild: © Eiichiro Oda/2022 "One Piece" production committee; © 2007 Masao Kogure / Summer Days with Coo Committee; © Wanda Media Co., Ltd.

Animefans können im Juli auf eine gefährliche Zugfahrt und ein musikalisches Abenteuer gehen, mit Fabelwesen spielen, E-Sport-Profi werden und ein Zauberschloss erkunden. Alles in den Animefilmen auf Joyn!

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Sendeinformationen Animefilme auf ProSiebenMAXX im Juli 3. Juli, 20:15 Uhr, ProSieben MAXX: "Detektiv Conan - Die scharlachrote Kugel"

10. Juli, 20:15 Uhr, ProSieben MAXX: "One Piece: Red"

17. Juli, 20:15 Uhr, ProSieben MAXX: "Ein Sommer mit Coo"

24. Juli, 20:15 Uhr, ProSieben MAXX: "The King's Avatar: For The Glory"

31. Juli, 20:15 Uhr, ProSieben MAXX: "Lonely Castle In The Mirror"

Das erste Anime-Highlight im Juli im Livestream Bald verfügbar Freitag, 03.07. 20:15 Uhr Detektiv Conan - 24. Film: Die scharlachrote Kugel Verfügbar auf Joyn 130 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

"Detektiv Conan - Die scharlachrote Kugel" am 3. Juli Bald starten in Tokio die größten Spiele der Welt, die World Sports Games. Aus diesem Anlass soll eine neue Zugstrecke eingeweiht werden, eine superschnelle Magnetschwebebahn zwischen Nagoya und Tokio. Und wer ist natürlich ganz zufällig dank Losglück ausgewählt, bei der Jungfernfahrt dabei zu sein? Natürlich Conan und seine Freunde! Und verläuft die Fahrt reibungslos, ganz ohne Angst und Schrecken? Natürlich nicht! Auf der Einweihungsparty werden Sponsoren entführt, ein Giftgasanschlag verübt, und als der Zug losfährt, wird es erst richtig stressig. Ein Wettlauf gegen die Zeit (und die sehr pünktliche japanische Bahn) beginnt.

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Detektiv Conan Streame hier die Serie Durch eine chemische Substanz wird der Hobby-Detektiv Shin'ichi Kudo über Nacht vom Teenager zum Grundschüler. Der eigentlich 17-Jährige muss nun im Körper eines Jungen Fälle lösen, ohne erkannt zu werden. Heimlich löst er die Fälle des Privatdetektivs Kogoro Mori. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"One Piece: Red" am 10. Juli Uta ist die beliebteste Sängerin der Welt von "One Piece". Kein Wunder, dass selbst die Strohhüte ihre die Weltmächte erschütternde Reise kurz unterbrechen, um zu Utas nächstem großen Konzert zu reisen. Aber à propos "Weltmächte erschüttern": Die Weltregierung hält Utas Sangeskunst ebenfalls für eine extrem ernstzunehmende Bedrohung, denn Uta kann mit einem Song eine eigene Realität erschaffen und ihre Fans darin gefangen nehmen. Tatsächlich hat die Tochter des Roten Shanks, immerhin einem der vier Piratenkaiser, einen ganz besonderen Plan mit ihrem großen Auftritt. Der Film "One Piece: Red" ist gespickt mit Action und mit Songs - ein Animemusical der besonderen Art.

One Piece Folgen der Serien im Gum-Gum-Stream Der junge Monkey D. Ruffy stellt eine Mannschaft zusammen, um nach dem legendären Schatz One Piece zu suchen. Die Strohhutpiraten erleben auf ihrer Jagd jede Menge Abenteuer. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"Ein Sommer mit Coo" am 17. Juli Der kleine Koichi findet auf dem Nachhauseweg einen seltsamen Stein, und darin ein kleines, verschrumpeltes Wesen. Als er es zu Hause im Waschbecken ins Wasser legt, wird es fast so groß wie er und erwacht zum Leben: Es ist ein Kappa! Kappas, schildkrötenartige Wassergeister, bevölkerten einst Japans Bäche und Tümpel, doch heute hat schon lange kein Mensch mehr eines dieser Fabelwesen gesehen. Dieser Kappa - Koichi nennt ihn Coo - wurde vor hundert Jahren bei einem Erdrutsch verschüttet und erkundet nun die Welt, in der viel Beton für die Menschen und wenig Sumpf für Geschöpfe wie ihn existieren. Koichi und seine Familie bemühen sich, Coo ein Zuhause zu bieten und verbringen Sommer mit viel fröhlichen Momenten zusammen. Doch es wird klar, dass Coo in der Großstadt nie heimisch werden kann. Da erhält er einen geheimnisvollen Brief ...

"The King's Avatar: For The Glory" am 24. Juli E-Sport-Profi werden, das ist der große Traum von Ye Xiu und seinem Freund Su Muqiu. Voller Enthusiasmus gründen sie ein Team und versuchen sich im Spiel "Glory" hochzukämpfen. Der Besitzer des Internetcafés, in dem die beiden arbeiten, erklärt sich bereit, die Jungs zu sponsern. Auf ihrem Weg zum beruflichen Erfolg müssen sie nicht nur harte virtuelle Gegner, sondern auch Vorurteile in der realen Welt gegen Gaming überwinden.

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