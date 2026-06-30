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"Detektiv Conan", "One Piece", Gaming und Fantasy: Die Animefilm-Highlights im Juli 2026

Veröffentlicht:

von Martin Haldenmair

"One Piece: Red", "Der Sommer mit Coo" und "The King's Avatar: For The Glory" - Drei Animefilm-Highlights im Juli

Bild: © Eiichiro Oda/2022 "One Piece" production committee; © 2007 Masao Kogure / Summer Days with Coo Committee; © Wanda Media Co., Ltd.

Animefans können im Juli auf eine gefährliche Zugfahrt und ein musikalisches Abenteuer gehen, mit Fabelwesen spielen, E-Sport-Profi werden und ein Zauberschloss erkunden. Alles in den Animefilmen auf Joyn!

Anime-Wegweiser für Joyn:

Das erste Anime-Highlight im Juli im Livestream

Bald verfügbar
Freitag, 03.07. 20:15 Uhr

Detektiv Conan - 24. Film: Die scharlachrote Kugel

Verfügbar auf Joyn130 Min

"Detektiv Conan - Die scharlachrote Kugel" am 3. Juli

Bald starten in Tokio die größten Spiele der Welt, die World Sports Games. Aus diesem Anlass soll eine neue Zugstrecke eingeweiht werden, eine superschnelle Magnetschwebebahn zwischen Nagoya und Tokio. Und wer ist natürlich ganz zufällig dank Losglück ausgewählt, bei der Jungfernfahrt dabei zu sein? Natürlich Conan und seine Freunde! Und verläuft die Fahrt reibungslos, ganz ohne Angst und Schrecken? Natürlich nicht! Auf der Einweihungsparty werden Sponsoren entführt, ein Giftgasanschlag verübt, und als der Zug losfährt, wird es erst richtig stressig. Ein Wettlauf gegen die Zeit (und die sehr pünktliche japanische Bahn) beginnt.

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Detektiv Conan

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Durch eine chemische Substanz wird der Hobby-Detektiv Shin'ichi Kudo über Nacht vom Teenager zum Grundschüler. Der eigentlich 17-Jährige muss nun im Körper eines Jungen Fälle lösen, ohne erkannt zu werden. Heimlich löst er die Fälle des Privatdetektivs Kogoro Mori.

Verfügbar auf Joyn

"One Piece: Red" am 10. Juli

Uta ist die beliebteste Sängerin der Welt von "One Piece". Kein Wunder, dass selbst die Strohhüte ihre die Weltmächte erschütternde Reise kurz unterbrechen, um zu Utas nächstem großen Konzert zu reisen. Aber à propos "Weltmächte erschüttern": Die Weltregierung hält Utas Sangeskunst ebenfalls für eine extrem ernstzunehmende Bedrohung, denn Uta kann mit einem Song eine eigene Realität erschaffen und ihre Fans darin gefangen nehmen.

Tatsächlich hat die Tochter des Roten Shanks, immerhin einem der vier Piratenkaiser, einen ganz besonderen Plan mit ihrem großen Auftritt. Der Film "One Piece: Red" ist gespickt mit Action und mit Songs - ein Animemusical der besonderen Art.

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One Piece

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Der junge Monkey D. Ruffy stellt eine Mannschaft zusammen, um nach dem legendären Schatz One Piece zu suchen. Die Strohhutpiraten erleben auf ihrer Jagd jede Menge Abenteuer.

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"Ein Sommer mit Coo" am 17. Juli

Der kleine Koichi findet auf dem Nachhauseweg einen seltsamen Stein, und darin ein kleines, verschrumpeltes Wesen. Als er es zu Hause im Waschbecken ins Wasser legt, wird es fast so groß wie er und erwacht zum Leben: Es ist ein Kappa! Kappas, schildkrötenartige Wassergeister, bevölkerten einst Japans Bäche und Tümpel, doch heute hat schon lange kein Mensch mehr eines dieser Fabelwesen gesehen.

Dieser Kappa - Koichi nennt ihn Coo - wurde vor hundert Jahren bei einem Erdrutsch verschüttet und erkundet nun die Welt, in der viel Beton für die Menschen und wenig Sumpf für Geschöpfe wie ihn existieren. Koichi und seine Familie bemühen sich, Coo ein Zuhause zu bieten und verbringen Sommer mit viel fröhlichen Momenten zusammen. Doch es wird klar, dass Coo in der Großstadt nie heimisch werden kann. Da erhält er einen geheimnisvollen Brief ...

"The King's Avatar: For The Glory" am 24. Juli

E-Sport-Profi werden, das ist der große Traum von Ye Xiu und seinem Freund Su Muqiu. Voller Enthusiasmus gründen sie ein Team und versuchen sich im Spiel "Glory" hochzukämpfen. Der Besitzer des Internetcafés, in dem die beiden arbeiten, erklärt sich bereit, die Jungs zu sponsern. Auf ihrem Weg zum beruflichen Erfolg müssen sie nicht nur harte virtuelle Gegner, sondern auch Vorurteile in der realen Welt gegen Gaming überwinden.

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"Lonely Castle In The Mirror" am 31. Juli

Das Mobbing ist zu schlimm: Mittelschülerin Kokoro geht nicht mehr zur Schule und verkriecht sich zu Hause. Plötzlich wird der Spiegel in ihrem Zimmer zu einem Portal, durch das sie zu einem Schloss auf einem Berg mitten im Meer reist. Sechs weitere Teenager sind auf dem gleichen Weg hergekommen und werden von einem Mädchen mit einer Wolfsmaske begrüßt. Ein Jahr lang, so erklärt sie, können die Sieben das Schloss besuchen und dort spielen, wie es ihnen beliebt. Nur verlassen müssen sie es jeden Tag bis spätestens fünf Uhr. Außerdem ist irgendwo ein Schlüssel versteckt. Wer ihn findet, dem wird ein Wunsch erfüllt.

Nach anfänglichem Zögern kommen die Jugendlichen immer öfter zu diesem rätselhaften Ort und fassen Vertrauen zueinander. Wie sich herausstellt, haben sie alle emotionale Verletzungen erfahren, wurden gemobbt und ausgeschlossen und nutzen das Schloss gerne als Rückzugsort. Die Suche nach dem Schlüssel betreiben sie nicht ernsthaft. Als das Jahr sich zu Ende neigt, bleibt einer doch länger als erlaubt und bringt Unglück über sie alle...

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