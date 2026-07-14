Live-Action ist in Arbeit "Naruto"-Realverfilmung: Warum ich mit einer Enttäuschung rechne Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Martin Meyer Team 7 soll es bald in einer Real-Version geben. Momentan werden Schauspieler:innen für Sakura, Sasuke und Naruto (v. l.) gecastet. Kakashi (r.) und andere Charaktere folgen danach. Bild: 2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights Reserved.

Die Welt der Shinobi als Realverfilmung: "Naruto" soll einen Hollywood-Film bekommen. Momentan werden Darsteller:innen gesucht. Aber hat das Projekt überhaupt die Chance, Masashi Kishimotos Werk gerecht zu werden?

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Über den Autor dieses Artikels Redakteur Martin liebt Anime seit seiner Kindheit. "Naruto" und "Naruto Shippuden" hat er vor Jahren regelrecht aufgesaugt - sogar mit allen Filler-Episoden. Kann ihn auch eine Realverfilmung überzeugen?

Selten erregt ein Casting-Aufruf für einen Film viel Aufmerksamkeit. Doch als bekanntgegeben wurde, dass jetzt weltweit Schauspieler:innen für den neuen "Naruto"-Film gesucht werden, war mein News-Feed voll damit. Den Kommentarspalten zufolge stellt sich vielen anderen Fans genau wie mir auch die Frage: Kann eine Live-Action-Adaption von "Naruto" gut werden und brauchen wir die überhaupt? Meine Skepsis gegenüber Realverfilmungen von Anime beruht auf mehrfacher Enttäuschung. Am schlimmsten war wohl "Dragonball Evolution". Danach versuchte ich Shenlong zu beschwören und mir zu wünschen, dass er die Existenz dieses Films auslöscht. Leider bisher ohne Erfolg. So ein Film-Fiasko möchte ich mit "Naruto" auf keinen Fall noch einmal erleben. Noch ist nicht allzu viel zu dem Remake bekannt. Es gibt ein paar Punkte, die mich hoffen lassen, aber auch mehrere schlechte Vorzeichen.

"Naruto": Was ist zur Live-Action-Adaption bekannt? Es soll einen Film zum "Naruto"-Franchise geben, wofür jetzt im ersten Schritt, die Darsteller:innen für Naruto, Sasuke und Sakura gesucht werden. Erst danach werden die weiteren Rollen besetzt. Wann der Film veröffentlicht werden soll, ist noch nicht bekannt. Wenn das Casting jetzt erst beginnt, wird es aber sicherlich noch ein paar Jahre dauern. Regie und Drehbuch übernimmt Destin Daniel Cretton, von dem unter anderem die Marvel-Filme "Shang-Chi" und der aktuelle Spider-Man-Film "Brand New Day" stammen. Produzenten sind Avi Arad, Ari Arad, Jeremy Latcham und Emmy Yu. Die ersten drei haben jeweils bereits an einer Reihe von Marvel-Filmen mitgewirkt.

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Darum befürchte ich eine schlechte Umsetzung Die Verantwortlichen haben schon einige Filme ins Kino gebracht, die mir gefallen. Trotzdem sinken meine Hoffnungen. Denn es sind hauptsächlich Action-Filme, die als Blockbuster für ein möglichst breites Publikum konzipiert sind. Es gibt viele Kämpfe, Verfolgungsjagden, schnelle Szenenwechsel und immer wieder mal einen Witz dazwischen. Kurzweiliges Kino, aber ohne die Tiefe, die ich mir für "Naruto" wünsche. In Spielfilmlänge lässt sich aus meiner Sicht auch kaum ein starker Abschnitt der Handlung erzählen. Um dem Original gerecht zu werden, muss der Film sich Zeit nehmen, die vielen Charaktere und ihre Hintergrundgeschichten zu erzählen, die mich teilweise zu Tränen gerührt haben. Außerdem müssen die Welt und die besonderen Fähigkeiten der Ninja eingeführt werden. Damit wäre ein Film auch schon überfrachtet, bevor die Handlung bei der actionreichen Chuunin-Prüfung ankommt. Es besteht die Gefahr, dass ein Action-Film herauskommt, der zwar im Ninja-Setting spielt, die Essenz von "Naruto" aber nicht abbildet. Eine Adaption als Serie wäre sicher besser geeignet, damit genug Zeit für Action und emotionale Tiefe vorhanden ist. Möglich wäre, dass es mehrere Filme geben wird oder dass die Realverfilmung ein alleinstehendes Abenteuer eines der vorhandenen "Naruto"-Filme erzählt. Vermutlich die besten Optionen, um einen oder mehrere gute Filme zu produzieren. Aber sehen das auch die Verantwortlichen so?

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Was lässt mich auf eine gute "Naruto"-Realverfilmung hoffen? Ein paar Punkte stimmen mich aber auch optimistisch. Optisch wird der Film sicher nicht enttäuschen. Wenn die Kämpfe auf dem Niveau der Filme des MCU sind, werden die Action-Szenen viel Spaß machen. Anime ist inzwischen immer mehr im Mainstream verankert. Das führt dazu, dass mehr Menschen verstehen, was Fans daran so begeistert. Die Real-Serie zu "One Piece" macht in dieser Hinsicht viel richtig. Sie nimmt die Serie ernst und erzählt die Geschichten mit einer gewissen Tiefe. Ich finde sie immer noch nicht so gut wie den Anime, aber durchaus sehenswert. Da es eine der wenigen Realverfilmungen ist, die von Fans gut angenommen wurde, hat sich das in Hollywood hoffentlich auch herumgesprochen: Bleibt möglichst nah am Original!

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