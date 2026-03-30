ProSieben MAXX Premiere für "Detektiv Conan": Das sind die Anime-Highlights im April 2026 auf ProSieben MAXX Veröffentlicht: Vor 37 Minuten von C3 Ermittlungen, Spionage und der Kampf ums Überleben bei "Detektiv Conan", "Spy x Family" und "Sword Art Online" - drei Highlight-Animefilme im April. Bild: © 2024 GOSHO AOYAMA/DETECTIVE CONAN COMMITTEE All Rights Reserved; © 2023 SPY x FAMILY The Movie Project © Tatsuya Endo/Shueisha; © 2020 REKI KAWAHARA/KADOKAWA CORPORATION/SAO-P Project

Erlebe packende Film-Highlights: Von Conans tödlichem Pentagramm bis zu Asunas Kampf in "Sword Art Online". "Spy x Family" mischt dabei mit Chaos, Humor und gefährlicher Mission mit. Alle Anime-Kracher im April zur Primetime auf ProSieben MAXX und Joyn!

3. April: "Detektiv Conan Film 27: Das 1-Million-Dollar-Pentagram"

10. April: "Spy x Family: Code White"

17. April: "Sword Art Online Progressive - Aria of a Starless Night"

24. April: "Sword Art Online Progressive - Scherzo of Deep Night"

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Darum geht's in "Detektiv Conan Film 27: Das 1-Million-Dollar-Pentagram" Im 27. Kinoabenteuer bekommt es Conan mit einem besonders raffinierten Gegner zu tun: Meisterdieb Kaito Kid kündigt den Diebstahl zweier wertvoller japanischer Schwerter aus dem Lagerhaus der Onoe-Familie in Hakodate an. Doch was zunächst wie ein klassischer Coup wirkt, entwickelt sich schnell zu einem deutlich größeren Fall. Parallel zu Kids Ankündigung geschieht ein Mord, der Conan und die Ermittler:innen auf die Spur eines skrupellosen Waffenhändlers führt. Dieser ist auf der Suche nach einem sagenumwobenen Schatz, der mit den gestohlenen Artefakten in Verbindung stehen könnte. Während sich die Ereignisse zuspitzen, geraten Diebstahl, Mord und Schatzsuche immer stärker miteinander in Konflikt. Conan muss all seinen Scharfsinn einsetzen, um die Wahrheit hinter dem "1-Million-Dollar-Pentagramm" aufzudecken.

Darum geht's in "Spy x Family: Code White" Im ersten Kinoabenteuer der beliebten Reihe wird die scheinbar perfekte Tarnfamilie auf eine neue Probe gestellt. Meisterspion Loid Forger steht unter Druck: Bei der wichtigen "Operation Strix" droht ihm, ersetzt zu werden. Um seinen Auftrag zu retten, setzt er alles auf einen Kochwettbewerb in Anyas Schule. Mit einem besonderen Gebäck soll sie sich einen Stella-Star verdienen und Loid so ein bisschen näher in den Inneren Kreis der Gesellschaft bringen. Für das perfekte Rezept des perfekten Gepäcks reisen die Forgers in eine andere Stadt. Was als harmlose Reise beginnt, entwickelt sich schnell zu einem turbulenten Abenteuer. Während Yor zunehmend misstrauisch wird und eigene Zweifel hegt, stolpert Anya - wie so oft - ahnungslos mitten in eine gefährliche Verschwörung. Schon bald steht mehr auf dem Spiel als nur Loids Mission: Eine internationale Krise droht zu eskalieren und könnte sogar den Weltfrieden ins Wanken bringen. Action, Humor und die charmante Dynamik der Forger-Familie machen diesen Film zu einem echten Highlight.

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Darum geht's in "Sword Art Online Progressive - Aria of a Starless Night" "Sword Art Online" zeigt sich hier aus einer neuen Perspektive: Statt Kirito steht diesmal Asuna im Mittelpunkt der Geschichte. Als behütete Schülerin hat sie mit Gaming eigentlich nichts am Hut - bis sie sich spontan auf das revolutionäre VR-Spiel einlässt und in einer tödlichen Falle landet. Denn schnell wird klar: Ein Ausloggen ist unmöglich. Der Schöpfer des Spiels hat die Spielerinnen und Spieler in seiner Welt gefangen - und der einzige Ausweg besteht darin, alle Ebenen des Spiels zu bezwingen. Stirbt jemand im Spiel, stirbt er oder sie auch in der Realität. Ohne Erfahrung - immerhin kann sie das Menu öffnen - muss Asuna lernen, sich in dieser gnadenlosen Umgebung zu behaupten. Auf ihrem Weg schließt sie Freundschaften, erleidet Verluste und entwickelt den unbedingten Willen zu überleben. Schließlich trifft sie auf Kirito - eine Begegnung, die ihr Schicksal tiefgreifend verändern wird.

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