Privates Glück ARD-Experte: Diese Frau begleitet Robin Gosens seit Jahren Aktualisiert: Vor 41 Minuten von C3 Newsroom Robin Gosens hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus - seine Frau begleitet ihn aber schon seit vielen Jahren. Bild: IMAGO/Sportimage

Vor der Kamera analysiert Robin Gosens aktuell die Spiele für die ARD. Privat setzt der ehemalige Nationalspieler dagegen auf Beständigkeit - an seiner Seite steht seit vielen Jahren dieselbe Frau, die ihn auf seinem außergewöhnlichen Weg begleitet.

Robin Gosens Expertise ist bekannt, sein Privatleben bleibt meist im Hintergrund. Dabei begleitet ihn seine Ehefrau Rabea schon fast seine gesamte Karriere - lange bevor der Fußballprofi internationale Erfolge feierte. Kennengelernt haben sich die beiden in ihrer Heimat am Niederrhein. Damals war Gosens gerade einmal 18 Jahre alt und spielte noch in der zweiten niederländischen Liga. Heute leben sie gemeinsam in Florenz in Italien.

Die Hochzeit folgte nach vielen gemeinsamen Jahren Im Juni 2022 krönten Robin und Rabea Gosens ihre langjährige Beziehung mit der Hochzeit. Auf Gut Falkenstein in Emmerich gaben sie sich das Jawort - ganz in der Nähe ihrer gemeinsamen Heimat. Rabea arbeitet als Physiotherapeutin und begleitet ihren Mann auch abseits des Fußballplatzes. Anders als viele Partner:innen prominenter Fußballer:innen sucht sie jedoch kaum die Öffentlichkeit. Auf Social Media zeigt sie nur selten private Einblicke.

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Robin Gosens macht seiner Frau eine besondere Liebeserklärung Hin und wieder gewährt Robin Gosens seinen Fans dennoch kleine Einblicke in sein Familienleben. Ob gemeinsame Reisen nach Mexiko, auf die Kanaren oder romantische Ausflüge nach Venedig - zu den Fotos schreibt der Fußballprofi immer wieder liebevolle Botschaften. Besonders deutlich wurde seine Dankbarkeit in einem Instagram-Beitrag. Über seine Frau Rabea schrieb er laut "t-online.de", wie dankbar er ihr ihr sei, auch weil sie so viel für ihn aufgegeben habe:

Ich ziehe alle Hüte vor ihr. Ich bin maximal unflexibel, deshalb muss sie alles das machen, was ich gerade möchte oder wo mein Weg hinführt. Robin Gosens

Für den Fußballprofi ist klar, dass seine Frau einen großen Anteil an seinem Weg hat. Für seine Karriere zog sie sogar mit ihm nach Italien, wo sie heute ebenfalls beruflich tätig ist.

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