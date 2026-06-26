ZDF-Experte Per Mertesacker: Seine Ehefrau ist ehemalige Handballspielerin

Er ist nicht nur ehemaliger Weltmeister, sondern steht aktuell auch bei der Weltmeisterschaft 2026 als Fußballexperte fürs ZDF vor der Kamera. Auch privat hat Per Mertesacker sein großes Glück gefunden: Das ist über seine Ehefrau bekannt.

Sein Privatleben hält der 41-Jährige seit Jahren aus der Öffentlichkeit raus. Einblicke in seinen Familienalltag gelten als echte Seltenheit. Doch einiges über sein Privatleben ist dennoch bekannt. Im Oktober 2008 bestätigte der Ex-Kicker gegenüber "Bild", dass er mit Ulrike Stange liiert ist.

Gefunkt hat es es zwischen beiden während eines Reha-Aufenthalts. Mertesacker war wegen eines Innenbandrisses in Behandlung, Ex-Handballerin Ulrike erholte sich von einem Kreuzbandriss, der sie die Olympia-Teilnahme gekostet hatte. Von Liebe auf den ersten Blick war allerdings nicht die Rede.

Gegenüber "Bunte" erinnerte sich der 41-Jährige im Jahr 2018 an das Kennenlernen zurück. Im Interview sagte er: "Ulrike kannte mich nicht, sie war ganz unbekümmert. Ihr erster Gedanke war: 'Was ist denn das für ein Heiopei mit seinen Thrombosestrümpfen?' Sie war klug, frisch und hatte einen super Humor. Sie sah nicht zu mir auf und gab viel Kontra." Die "Ebenbürtigkeit" habe ihm sehr imponiert. Doch Ulrike habe Fußballer für "arrogant gehalten". Sie habe ihm "ein tollkühnes Wettrennen über zehn Meter" angeboten. "Natürlich verlor sie", erinnerte sich Mertesacker.