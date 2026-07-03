Krasse Veränderung ARD: Gleich sieben Moderatoren geben ihre Sendungen ab Veröffentlicht: Vor 13 Minuten von C3 Newsroom V. l.: Die TV-Moderatoren Erhard Scherfer, Hubertus Meyer-Burckhardt und Georg Restle. Bild: phoenix/Christian Marquardt/picture alliance /SvenSimon/Geisler-Fotopress/Joyn Redaktion

Ob Politik, Talk oder Boulevard: Die ARD ordnet ihr Moderationsteam neu. Gleich sieben bekannte Gesichter verabschieden sich aus ihren Formaten oder wechseln den Platz - dafür rücken neue Namen nach.

Bei Einsätzen vor den Kameras der ARD wird es in den kommenden Monaten zu großen Veränderungen kommen. Gleich mehrere bekannte Moderatorinnen und Moderatoren verabschieden sich aus ihren Sendungen oder wechseln zu neuen Aufgaben. Insgesamt sind sieben Personalien betroffen - vom Politikmagazin bis zum Boulevard-Format.

"Monitor" bekommt einen neuen Moderator Beim ARD-Politikmagazin "Monitor" übernimmt Vassili Golod ab Frühjahr 2027 die Leitung und Moderation. Der 33-Jährige folgt auf Georg Restle, der nach 14 Jahren zum ARD-Studio in Nairobi gewechselt hat. Bis zu Golods Start führt zunächst Achim Pollmeier durch die Sendung. Golod berichtet seit 2022 als ARD-Korrespondent aus der Ukraine und leitet seit 2023 das Studio in Kyjiw. Für seine Berichterstattung wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet und zählt zu den bekanntesten Politikjournalisten der ARD. Auf seine neue Aufgabe blickt er mit großer Vorfreude.

'Monitor' steht für journalistische Tiefe und klare Einordnung auf Grundlage harter Fakten. Es ist mir eine große Ehre, Teil des herausragenden Teams zu werden. Vassili Golod

Hubertus Meyer-Burckhardt gibt "Zeitreisen" ab Auch beim NDR steht ein Wechsel bevor. Ab dem 12. August übernimmt Yared Dibaba die Moderation von "Zeitreisen". Er tritt die Nachfolge von Hubertus Meyer-Burckhardt an, der sich nach fünf Jahren aus dem Format verabschiedet. Den Schritt begründet Meyer-Burckhardt mit dem hohen Aufwand der Dreharbeiten. "Wenn ich Fernsehen mache, dann mit vollem Einsatz", erklärt der Moderator. Deshalb wolle er sich künftig stärker auf andere Projekte konzentrieren - darunter die "NDR Talk Show", der er weiterhin erhalten bleibt. Unter dem Titel "Yareds Zeitreise" führt Dibaba die Reihe künftig fort. Am bewährten Konzept ändert sich dabei nichts: Weiterhin geht es mit historischen Reiseführern auf eine Entdeckungstour durch Norddeutschland. Dibaba freut sich bereits auf die neue Aufgabe und sagt:

Historische Geschichten und Anekdoten waren für mich schon immer Highlights in meinen bisherigen Sendungen - toll, dass ich nun eine eigene Reihe dazu präsentieren darf. Yared Dibaba

Geh noch einmal mit Hubertus Meyer-Burckhardt auf "Zeitreise" Am 29. Juli um 21 Uhr im NDR-Livestream auf Joyn

Abschied nach fast 30 Jahren bei der "phoenix runde" Ein bekanntes Gesicht verlässt Phoenix: Alexander Kähler verabschiedet sich nach fast 30 Jahren beim Sender in den Ruhestand. Seine letzte Ausgabe der "phoenix runde" moderierte er Ende Juni. Seit 2010 prägte er das politische Diskussionsformat mit seiner ruhigen und sachlichen Art. Zum Abschied blickte Kähler auf seine lange Zeit beim Sender zurück und sagte:

Phoenix war für mich nicht nur ein Sender, sondern eine berufliche Lebensaufgabe: mit Information und Aufklärung das Publikum in die Lage zu versetzen, dass demokratische Teilhabe keine Worthülse bleibt. Alexander Kähler

Seine Nachfolge übernehmen Lena Mosel und Anke Plättner, die die "phoenix runde" künftig im Wechsel moderieren.

Auch im Hauptstadtstudio gibt es einen Wechsel Bei Phoenix endet außerdem die Zeit von Erhard Scherfer. Der langjährige Korrespondent aus dem Hauptstadtstudio verabschiedet sich nach fast drei Jahrzehnten beim Sender im September in den Ruhestand. Zum Abschied sagt Scherfer:

Es ist nicht selbstverständlich, so nah vom Zentrum der deutschen Politik berichten zu dürfen. Ich bin deshalb äußerst dankbar für eine einmalige Chance. Erhard Scherfer

Seine Nachfolge übernimmt Philipp Menn, der bislang als Hauptstadtkorrespondent für den WDR tätig war. Er freut sich auf seine neue Aufgabe und erklärt:

In dieser bewegten Zeit ist es ein Privileg, unabhängig berichten zu können und Politik verständlich einzuordnen. Philipp Menn

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SWR3 beendet beliebten Podcast Der Podcast gehörte fast 20 Jahre lang zum SWR3-Angebot. Was 2007 als regelmäßiges Gespräch innerhalb einer Radiosendung begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem echten Kult-Format. Zweimal pro Woche sprachen Anke Engelke und Kristian Thees über ihren Alltag, aktuelle Erlebnisse und die Geschichten ihrer treuen Community. Den Abschied kündigten die beiden selbst an. Kristian Thees erklärte, dass die beiden ab Juli "nicht mehr Teil des Podcast-Portfolios von SWR3" seien. Der Sender setze künftig "andere Schwerpunkte". Der SWR betont gegenüber "Bild", die Entscheidung sei nicht leichtgefallen. In einer Stellungnahme heißt es:

Über fast 20 Jahre ist 'Wie war der Tag, Liebling?' zu einem der prägenden Podcasts von SWR3 geworden. Darauf sind wir stolz und dafür sind wir Anke Engelke, Kristian Thees und der Community sehr dankbar. SWR

Neues Gesicht bei "Maintower" Auch das Boulevard-Magazin "Maintower" bekommt eine neue Moderatorin. Marvin Fischer hat sich Ende Juni von den Zuschauerinnen und Zuschauern verabschiedet und wechselt zum ZDF, wo er künftig "Hallo Deutschland" präsentiert. Seine Nachfolge übernimmt Lara Trizzino. Ihren ersten Auftritt als Moderatorin feiert sie am 6. Juli. Künftig wird sie das HR-Magazin gemeinsam mit Susann Atwell im Wechsel präsentieren. Für den Hessischen Rundfunk ist Trizzino keine Unbekannte. Die Journalistin gehört seit 2019 zum Sender und war bereits als Reporterin für Radio, Fernsehen und Social Media im Einsatz. Seit 2023 moderiert sie außerdem das Sportfenster der "Hessenschau". Auf ihre neue Aufgabe freut sich die 33-Jährige besonders. Sie sagt:

Dass ich jetzt auch als Moderatorin Teil der Sendung sein darf, ist für mich ein echter Lebenstraum.

Lara Trizzino blickt mit großer Vorfreude auf ihre neue Aufgabe. Nach vielen Jahren als Reporterin für "Maintower", in denen sie zahlreiche Menschen und ihre Geschichten kennenlernen durfte, freue sie sich darauf, das Format künftig auch als Moderatorin mitzugestalten. Dabei wolle sie gemeinsam mit dem Team weiterhin nah an den Menschen bleiben und Geschichten erzählen, die bewegen, überraschen oder gute Laune machen.