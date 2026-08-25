Neues Gesicht ARD-Moderatorin Laura Knöll hört beim "Tigerenten Club" auf: Ihre Nachfolge steht bereits fest Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Wer wird Laura Knolls Nachfolge beim "Tigerenten Club"? Bild: SWR / Christian Koch / SWR / Christian Koch

Vom Fan vor dem Fernseher ins Rampenlicht: Joyce Stiernon übernimmt eine neue Aufgabe beim "Tigerenten Club". Die 25-Jährige bringt bereits Moderationserfahrung mit - und kennt die ARD-Sendung noch aus ihrer eigenen Kindheit.

Beim "Tigerenten Club" beginnt Ende August ein neues Kapitel: Joyce Stiernon verstärkt das Team der traditionsreichen Kindersendung. Ihren ersten Auftritt hat die gebürtige Nürnbergerin am Samstag, 29. August, um 10:45 Uhr bei KiKA. Gemeinsam mit Johannes Zenglein führt sie künftig durch die Wettkämpfe der Schulklassen. Für Stiernon dürfte sich damit ein kleiner Kreis schließen. Schon als Kind war sie selbst Fan der Sendung, nun steht sie auf der anderen Seite der Kamera und wird Teil des Formats.

KiKA kostenlos auf Joyn streamen Hier geht's zum KiKA-Livestream

Joyce Stiernon bringt Erfahrung von großen Sportevents mit Ganz neu ist das Moderieren für die 25-Jährige allerdings nicht. Stiernon studierte zunächst International Business an der Wirtschaftsuniversität Wien und absolvierte anschließend eine Schauspielausbildung. Parallel dazu sammelte sie Bühnenerfahrung bei verschiedenen Sportveranstaltungen. Unter anderem führte sie durch den Vienna City Marathon, 3x3 Vienna und den Rolex Sail GP in Saßnitz. Neben dem "Tigerenten Club" wartet direkt eine weitere Aufgabe auf sie. Ab dem 31. August moderiert sie zusammen mit Johannes Zenglein auch "krass nass - Die Tigerenten Club Sommerspiele". Dort kämpfen Kinder in Wasser- und Hindernis-Parcours um den Sieg.

Für Joyce Stiernon beginnt ein neues TV-Kapitel: Die 25-Jährige verstärkt ab Ende August das Moderationsteam des "Tigerenten Club". Bild: SWR / Christian Koch

Laura Knöll ist noch bis Oktober zu sehen Mit dem Neuzugang verändert sich zugleich das bisherige Moderations-Team. Laura Knöll, die seit 2022 zum "Tigerenten Club" gehört, verabschiedet sich von der Sendung und widmet sich künftig neuen Aufgaben. Ganz verschwunden ist sie aber noch nicht: Bereits produzierte Folgen mit Knöll werden bis Ende Oktober 2026 ausgestrahlt. Einen konkreten Grund für ihren Abschied nennt der SWR nicht.

Der "Tigerenten Club" jeden Sonntag in der ARD live im kostenlosen ARD-Livestream auf Joyn ansehen

"Tigerenten Club" feiert seit 30 Jahren Erfolge Seit drei Jahrzehnten gehören Spiele, Wissen und jede Menge Action zum Konzept des "Tigerenten Clubs". Schulklassen treten als Tigerenten und Frösche gegeneinander an und stellen bei verschiedenen Herausforderungen Teamgeist und Geschick unter Beweis. Die regulären Ausgaben laufen samstags um 10:45 Uhr bei KiKA. Anschließend sind die Folgen auch online abrufbar, im Ersten gibt es sonntags eine Wiederholung.