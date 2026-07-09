Mutterschutz
ARD-Moderatorin Lea Wagner geht in die Babypause - und verabschiedet sich aus der WM-Berichterstattung
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
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ARD-Sportmoderatorin Lea Wagner privat
Videoclip • 01:03 Min • Ab 12
Moderatorin Lea Wagner zieht sich vorerst aus dem TV-Alltag zurück. Die ARD-Journalistin verabschiedet sich nach ihrer jüngsten "Sportschau"-Ausgabe in den Mutterschutz und zeigt sich auf Instagram mit deutlich sichtbarem Babybauch.
Lea Wagner geht in den Mutterschutz. Die Moderatorin hatte ihre Schwangerschaft bereits Anfang März öffentlich gemacht. Damals sprach sie von einem "privaten Highlight", das sie nach der Fußball-Weltmeisterschaft erwarte. "Wir freuen uns riesig auf den Familienzuwachs", sagte die 31-Jährige damals im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.
Schon zu diesem Zeitpunkt war ihr Babybauch leicht zu erkennen. Nun teilte Wagner auf Instagram neue Bilder, auf denen ihre Schwangerschaft deutlich sichtbar ist. Gleichzeitig machte sie klar, dass ihre jüngste Ausgabe der "Sportschau" vorerst ihre letzte Sendung gewesen ist. Am Dienstagnachmittag begleitete sie an der Seite von Experte Thomas Hitzlsperger die WM-Partie zwischen Argentinien und Ägypten.
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Letzte Sendung vor der Babypause
Zu ihrem Abschied vor der Pause schrieb Wagner auf Instagram mit einem Augenzwinkern, es sei alles "rund gelaufen". Viele Nutzer:innen reagierten darauf mit Glückwünschen und netten Worten. In den Kommentaren wünschten ihr zahlreiche Menschen alles Gute für die kommenden Wochen und die bevorstehende Geburt.
Seit dem Beginn der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko war Wagner für die ARD im Einsatz. Kurz vor dem Start der Viertelfinalspiele heißt es für sie nun Abschied nehmen. Wann genau das Kind zur Welt kommt, ist bislang nicht bekannt. Auch zum Vater des Kindes gibt es keine öffentlichen Informationen.
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Wer ist ihr Freund? Lea Wagner schützt ihr Privatleben
Lea Wagner hält ihr Privatleben seit Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Den Namen ihres Partners macht sie bewusst nicht publik. Bereits im Dezember 2025 erklärte sie im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung: "Privat bleibt privat. Ich möchte mich, uns, da einfach schützen und hoffe, dass die Menschen Verständnis haben."
Bekannt ist dagegen, dass ihr Vater ebenfalls in der Fußballwelt einen Namen hat: David Wagner arbeitet als Fußballtrainer und steht damit wie seine Tochter in der Öffentlichkeit.
Für ihre Zuschauer:innen bedeutet der Schritt nun eine vorübergehende Pause. Wann Lea Wagner auf den Bildschirm zurückkehren wird, ist offen.
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