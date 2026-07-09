Kein Verständnis für Entscheidung
"Nicht der richtige Weg": Schlagerstar Nicole kritisiert "Immer wieder sonntags"-Aus
Aktualisiert:von Jan Islinger
Es rumort beim SWR: Immer mehr Künstler:innen zeigen wenig Verständnis für die Entscheidung, "Immer wieder sonntags" abzusetzen. Nun meldet sich Schlager-Ikone Nicole zu Wort - und die Enttäuschung ist ihr anzuhören.
Es ist eine bittere Pille für die Schlager-Welt - und ganz besonders für Stefan Mross. Nach 31 Jahren, 378 Folgen und 31 Staffeln soll übernächsten Monat die letzte Folge "Immer wieder sonntags" über die Bildschirme der Republik flimmern. Am 6. September um die Mittagszeit ginge damit eine Ära zu Ende. Als Stefan Mross von den Plänen des SWR erfuhr, brach für ihn eine Welt zusammen.
Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen.
"Immer wieder sonntags" am Sonntag ab 10 Uhr im Livestream
Folge 7
Doch langsam regt sich Widerstand gegen die Entscheidung des SWR. Nicht nur Stefan Mross scheint dieses Schicksal schwer akzeptieren zu können, auch etliche Künstler:innen aus der Schlager-Szene melden sich mit kritischen Stimmen zu Wort - nun auch Schlager-Ikone Nicole.
Bereits vor zwei Wochen hatte sich Schlager-Newcomer Steve Paradiso in der Sendung gegenüber Stefan Mross völlig aufgelöst gezeigt. Ein Sonntag ohne Stefan Mross sei für den Nürnberger schlichtweg "ein verlorener Sonntag". Vorher hatte sich bereits Schlager-Urgestein Peggy March kritisch geäußert, da es ohnehin nur noch wenige Plattformen für Nachwuchs-Künstler:innen gäbe.
Deutschland schießt sich diesbezüglich selbst ins Knie.
Nun legt Schlagersängerin Nicole nach. "Ich persönlich finde es sehr, sehr schade", erklärt die ESC-Legende gegenüber schlager.de. Für sie sei die Sendung mittlerweile eine Art "Familienbetrieb" gewesen, in dem sie Jahr für Jahr zu Gast sein darf.
Nicole: Show-Aus nicht wirklich nachvollziehbar
Dass die Sendung nun urplötzlich abgsetzt wird, dafür hat die 61-Jährige nicht viel Verständnis. Nach ihrer Auffassung habe sich die Show noch immer großer Beliebtheit erfreut: "Ich weiß, dass es immer schwierig war, an Karten zu kommen. Das war ja immer schnell ausverkauft", erzählt sie im Interview.
Das Publikum ist ja förmlich ausgetickt, das hat man ja auch im TV gesehen.
Auch an der Zielgruppen-Relevanz habe es nicht unbedingt liegen können, so Nicole weiter. "Man hat das ja auch im Fernsehen gesehen, dass da viele junge Menschen saßen." Schlussendlich zeigt sich die Schlager-Legende niedergeschlagen: "Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg war, die Show abzusetzen ..."
Wie es weitergehen könnte
Ganz aufgeben wollen die Schlager-Urgesteine ihr geliebtes Format jedenfalls noch nicht. Nicole hat immerhin die Hoffnung, dass man vielleicht eine Art "Ersatzsendung" ins Leben rufen könne. Außerdem bringt sie die Fans auf den Plan. Diese hätten die Macht, ihre Kritik lauthals beim SWR kundzutun - und hätten damit zumindest theoretisch die Chance, etwas zu bewirken.
Vielleicht wird das ja zurückgeholt, wer weiß ...
Doch auch Stefan Mross mimt den Vorzeige-Captain und bleibt an Bord seines sinkenden Schlager-Schiffs. Wie er t-online gegenüber verraten hat, befinde man sich bereits "in Gesprächen mit Privatsendern". Und wer weiß, vielleicht bereichert Mross ja eines Tages den Sonntagvormittag in SAT.1?
Das sind die letzten Sendetermine von "Immer wieder sonntags" 2026
Sonntag, 21. Juni: Höhner, Francine Jordi, Mitch Keller, Mountain Crew, Bernd Stelter, Lucas Cordalis, Volksschauspiele Ötigheim
Sonntag, 28. Juni: Olaf Berger, Paveier, Ella Endlich, Monique, Graziano, Diana Amft & Kai Becker, Christin Stark, Tim Peters
Sonntag, 5. Juli: Nino de Angelo, Vanessa Mai, Die Troglauer, Nicole, Sigrid & Marina, Norman Langen, Patrick Lindner
Sonntag, 12. Juli: Andy Borg, Alexander Rier, Volxrock, Frank Schöbel, Pia Malo
Sonntag, 19. Juli: Die Amigos, Ross Antony, Julian Reim, Joelina Drews, Marc Pircher, Tanja Lasch, Die Draufgänger, Uwe Busse
Sonntag, 2. August: voXXclub, Markus Wohlfahrt, Stefanie Hertel, Eloy de Jong, Christian Lais, Micky Brühl
Sonntag, 9. August: Die jungen Zillertaler, Kastelruther Spatzen, Uta Bresan, Achim Petry
Sonntag, 23. August: Monika Martin, Anita Hofmann, Michael Fischer
Sonntag, 30. August: Ronja Forcher, Tiroler Wind, Inka Bause
Sonntag, 6. September: Andy Borg, Stefanie Hertel
Mehr entdecken
"Drei Jobs absolviert"
Stefan Mross würdigt bei "Immer wieder sonntags" seine Mutter
Seit über 20 Jahren
Abergläubisch? Diese besondere Unterhose trägt Florian Silbereisen vor jedem Auftritten
Große Anteilnahme
Trotz Lymphdrüsenkrebs: Johann Lafer will sich noch diesen Traum erfüllen
"War total lost"
Isi Glück: Darum ging ihre erste Ehe in die Brüche
Stimmung uferte aus
Alkoholverbot im "ZDF-Fernsehgarten": Was Stefan Mross dazu sagt
Professionelle Distanz
Eva Luginger bei "Immer wieder sonntags": Kein Bussi vom Partner
Vorfreude
"ZDF-Fernsehgarten" 2026 im "Urlaubs-Feeling" - Alle Infos
Kult-Show im Zweiten
40 Jahre "ZDF-Fernsehgarten": So hat sich die Kult-Show seit 1986 gewandelt
ZDF-Star im Porträt
Vor "ZDF-Fernsehgarten" moderierte Andrea Kiewel diese SAT.1-Sendung