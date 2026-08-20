Sender-Aus ARD zieht bei ONE den Stecker: TV-Sender verschwindet zum Jahresende aus dem Programm Aktualisiert: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Zum Jahresende 2026 stellt der ARD-Sender ONE seinen Betrieb ein. Bild: picture alliance / Lorenz Huter

Für ONE läuft der Countdown: Ende 2026 stellt der ARD-Sender seinen Betrieb ein. Bevor endgültig Schluss ist, dürfen sich Zuschauer:innen noch auf zwei britische Serien-Premieren freuen.

Nach mehr als 250 exklusiv ausgestrahlten Serien und rund 400 Spielfilmen steht ONE vor dem Abschied. Am 31. Dezember 2026 endet der Sendebetrieb des ARD-Kanals. Doch bevor der Bildschirm endgültig dunkel bleibt, gibt es für Serienfans noch einmal Nachschub. Im September setzt ONE auf zwei britische Produktionen. Neben einer neuen Interpretation des berühmten Meisterdetektivs Sherlock Holmes kehrt auch eine Familiensaga mit ihrer zweiten Staffel zurück.

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ONE zeigt "Sherlock & Daughter" als Free-TV-Premiere Den Anfang macht am 2. September "Sherlock & Daughter". Die achtteilige Krimiserie entführt das Publikum ins London des Jahres 1896 – fünf Jahre nach Sherlock Holmes' Duell mit seinem Erzfeind Moriarty. David Thewlis schlüpft in die Rolle des Meisterdetektivs. Dessen Leben wird gehörig auf den Kopf gestellt, als plötzlich die junge Amerikanerin Amalia Rojas, gespielt von Blu Hunt, vor ihm steht. Ihre Mutter wurde unter mysteriösen Umständen ermordet. Amalia reist daraufhin nach England und ist überzeugt, dass ausgerechnet Holmes ihr verschollener Vater sein könnte. Gemeinsam machen sich die beiden daran, den Mord aufzuklären. Dabei geraten sie auf die Spur einer internationalen Verschwörung – und müssen gleichzeitig herausfinden, was sie tatsächlich miteinander verbindet. ONE zeigt "Sherlock & Daughter" am 2., 9. und 15. September jeweils ab 21:00 Uhr. Bereits ab dem 2. September stehen alle acht Episoden auch in der ARD-Mediathek zur Verfügung – auf Deutsch sowie in der englischen Originalfassung.