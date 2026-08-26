Esther Sedlaczek moderiert!
"Blauer Panther" 2026: Alle Infos zu Termin und Stars der Preisverleihung
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Der "Blauer Panther" kehrt im Oktober nach München zurück – und ein bekanntes Gesicht steht wieder im Mittelpunkt. Esther Sedlaczek übernimmt erneut die Moderation, während Cathy Hummels diesmal eine andere Aufgabe bekommt.
Esther Sedlaczek darf wieder auf die große Bühne: Wenn am 21. Oktober 2026 der "Blauer Panther – TV & Streaming Award" in der BMW Welt in München verliehen wird, führt die "Sportschau"-Moderatorin durch den Abend. Für die Vierzigjährige ist es bereits der zweite Einsatz in Folge. 2025 hatte Sedlaczek erstmals die Gastgeberrolle bei der Preisverleihung übernommen. Ihre Rückkehr sorgt bei ihr entsprechend für Vorfreude. Laut Mitteilung des Veranstalters erklärt die Moderatorin:
Nachdem ich im vergangenen Jahr das erste Mal den Blauen Panther moderieren durfte, freut es mich sehr, auch dieses Jahr wieder durch die Verleihung zu führen.
Aus München live verfolgen: Die Preisverleihung "Blauer Panther"
Esther Sedlaczek freut sich auf die ausgezeichneten Stars
Welche Begegnungen sie an diesem Abend erwarten, dürfte für Sedlaczek besonders spannend werden. Denn ein Großteil der Gewinner wird zwar schon vor der Gala bekannt gegeben, auf der Bühne erhalten sie anschließend jedoch einen eigens für sie entwickelten Showmoment. Die Moderatorin blickt deshalb gespannt auf den Abend:
Ich bin sehr gespannt auf unsere Preisträgerinnen und Preisträger.
Sie ergänzt: "Und ich bin mir sicher, dass es wieder eine fantastische Veranstaltung mit tollen Gästen wird."
Insgesamt werden Auszeichnungen in fünf Kategorien vergeben. Bei "Entertainment" und "Social Media" entscheidet auch das Publikum mit. Hinzu kommen ein Ehrenpreis von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sowie ein mit 10.000 Euro dotierter Nachwuchspreis der Bayerischen Staatskanzlei.
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Cathy Hummels wechselt beim "Blauen Panther" hinter die Kulissen
Auch Cathy Hummels gehört erneut zum Team, allerdings mit einer neuen Aufgabe. Nachdem die Achtunddreißigjährige im vergangenen Jahr noch die Gäste auf dem Blauen Teppich begrüßte, übernimmt sie diesmal die VIP- und Backstage-Moderation.
Von dort soll sie Einblicke liefern, die während der eigentlichen Show verborgen bleiben. Hummels führt Gespräche mit den prominenten Gästen und nimmt das Publikum mit hinter die Bühne. "Es ist mir eine große Ehre", sagt sie über ihre neue Rolle.
Ich freue mich auf spannende Gespräche und darauf, die Zuschauerinnen und Zuschauer mit hinter die Kulissen zu nehmen.
Alessandro Capasso übernimmt den Blauen Teppich
Hummels' bisherigen Platz übernimmt Content Creator Alessandro Capasso. Der Münchner kennt den Award bereits: Drei Jahre lang war er als Juror und Creator für die Veranstaltung tätig. Nun empfängt er die Gäste vor Beginn der Gala.
Unterstützt wird die Pre-Show außerdem von Twitch-Streamerin Nova und Daniel "Schröck" Schröckert von Rocket Beans. Letztere begleiten später zusätzlich eine Watchparty zur Preisverleihung.
Wer den Abend von zu Hause verfolgen möchte, hat mehrere Möglichkeiten: Ab 19 Uhr wird die Gala unter anderem in der ARD-Mediathek, bei Joyn und RTL+ live übertragen. Im BR-Fernsehen läuft die Veranstaltung ebenfalls am selben Abend.
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