Bald geht's weiter
Der dritte "Großstadtrevier" Film: Dreharbeiten für "Knockout" gestartet
Veröffentlicht:von spot on news
In Hamburg laufen die Dreharbeiten für den dritten Film der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier". Die Produktion von "Knockout" läuft noch bis Ende März. Oliver Mommsen - bekannt aus "Tatort", ist auch dabei.
Beging Frau Küppers Fahrerflucht?
Im Mittelpunkt der Handlung steht Revierchefin Frau Küppers, die plötzlich in eine heikle Lage gerät. In den frühen Morgenstunden werden Polizeioberkommissar Lukas Petersen (Patrick Abozen) und Polizeihauptkommissarin Bente Hinrichs (Sinha Melina Gierke) zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. Ein Fußgänger schwebt in Lebensgefahr. Das verlassene Unfallauto gehört ausgerechnet Frau Küppers. Ist die Chefin betrunken gefahren und hat anschließend Fahrerflucht begangen? Petersen will das nicht glauben und setzt alles daran, ihre Unschuld zu beweisen. Dabei stößt das Team auf ein Geflecht aus Lügen, Macht und Gewalt.
Drehstart der 40. Staffel im April
Direkt nach der Spielfilm-Produktion startet am 8. April die Arbeit an der 40. Staffel. Zwölf neue Folgen werden gedreht. Bis Mitte Mai werden noch acht Folgen der 38. Staffel gezeigt, ehe im Herbst neue Episoden folgen. Im Dezember wird zum Jahresabschluss das 40-jährige Serienjubiläum gefeiert. Die erste "Großstadtrevier"-Folge wurde am 16. Dezember 1986 ausgestrahlt.
