Bald geht's weiter Der dritte "Großstadtrevier" Film: Dreharbeiten für "Knockout" gestartet Veröffentlicht: Vor 52 Minuten von spot on news 2022 stieg Sinha Melina Gierke in "Großstadtrevier" als Kollegin und Partnerin von Patrick Abozen als Polizeioberkommissar Lukas Petersen ein. Jetzt starten die neuen Folgen der 38. Staffel. Bild: ARD / Thorsten Jander

In Hamburg laufen die Dreharbeiten für den dritten Film der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier". Die Produktion von "Knockout" läuft noch bis Ende März. Oliver Mommsen - bekannt aus "Tatort", ist auch dabei.

Beging Frau Küppers Fahrerflucht? Im Mittelpunkt der Handlung steht Revierchefin Frau Küppers, die plötzlich in eine heikle Lage gerät. In den frühen Morgenstunden werden Polizeioberkommissar Lukas Petersen (Patrick Abozen) und Polizeihauptkommissarin Bente Hinrichs (Sinha Melina Gierke) zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. Ein Fußgänger schwebt in Lebensgefahr. Das verlassene Unfallauto gehört ausgerechnet Frau Küppers. Ist die Chefin betrunken gefahren und hat anschließend Fahrerflucht begangen? Petersen will das nicht glauben und setzt alles daran, ihre Unschuld zu beweisen. Dabei stößt das Team auf ein Geflecht aus Lügen, Macht und Gewalt.