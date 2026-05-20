Große Herausforderungen "Die Notärztin": ARD hüllt sich über neue Folgen und eine 3. Staffel noch in Schweigen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Dicke Luft zwischen Dr. Nina Haddad (Sabrina Amali) und Staffelführer Patrick Köster (Johannes Kienast). Ist die engagierte Notärztin nicht teamfähig? Bild: ARD/SWR/Maximilian Koch-Erpach

13 Folgen Einsatz um Leben und Tod: Seit Februar läuft die zweite Staffel der Primetime-Serie "Die Notärztin". Zum Ende wird es noch mal richtig spannend, nicht nur beruflich. Auch privat warten auf Dr. Nina Haddad (Sabrina Amali) und das Team große Herausforderungen.

"Sie sind eine notorische Regelbrecherin. Völlig ungeeignet als Notärztin. Völlig!" Kein Geringerer als ihr Kollege Uwe Rogert (Jörn Hentschel) verpasst Dr. Nina Haddad (Sabrina Amali) vor dem Untersuchungsgremium eine volle Breitseite. Auch Staffelführer Patrick Köster (Johannes Kienast) wirft ihr in der Episode "Beruflich & privat" vor: "Sie sind keine Teamplayerin." Die Luft wird dünn für die empathische und engagierte Medizinerin in der letzten Folge der zweiten Staffel von "Die Notärztin", die am 19. Mai ausgestrahlt wird. Was ist passiert? In der vorletzten Episode "Zielgerade" war Nina Haddad privat unterwegs, als auf einer Stadtautobahnbrücke ein schwerer Unfall passierte. Zwei junge Fahrer hatten sich ein illegales Wettrennen geliefert. Nun war einer schwerverletzt, und auch ein Rettungswagen mit einer hochschwangeren Frau steckte auf der Brücke fest. Nina fackelte nicht lange und half mit. Im Chaos traf sie zwei umstrittene Entscheidungen - nun wird ihr die Mitschuld am Tod des jungen Fahrers gegeben.

"Die Notärztin": Was wird aus ihrem Job, was aus ihrer Liebe? In "Beruflich & privat" ist die Notärztin zum Remote-Dienst auf der Feuerwache verdonnert. Ihr Kumpel und Kollege, Sanitäter Paul (Paul Zichner), ruft sie in Notfällen an und erbittet Ferndiagnosen. Alles andere als befriedigend für die Medizinerin, die gerne selbst Hand anlegt. Vorschrift ist Vorschrift? Nicht mit Nina: Als die Schwester des in der letzten Folge verstorbenen Unfallfahrers einen Suizidversuch unternimmt, schwänzt sie ihre Anhörung vor dem Untersuchungsgremium und eilt ihrem Team zu Hilfe. Mit Erfolg. Doch das bringt Nina Haddad in noch größere Erklärungsnöte. Dummerweise ist ihr Staffelleiter Patrick keine große Hilfe. Und dann ist da noch ihre frische Beziehung zu Philipp (Max Woelky). Ursprünglich war sie froh, an seiner Seite den stressigen Dienstalltag vergessen zu können. Doch der Vater zweier kleiner Kinder fühlt sich von der engagierten Ärztin zunehmend vernachlässigt. Ganz anders Feuerwehrmann Markus (Max Hemmersdorfer), mit dem Nina zwischenzeitlich eine Affäre hatte. Beide wissen, was es bedeutet, wenn die Pflicht ruft. Und beide haben offenbar immer noch Gefühle füreinander, auch wenn Markus verheiratet ist.

Der große Showdown: kräftiger Gegenwind für Nina bei der Untersuchung Als sich Nina schließlich bei der Untersuchung verantworten muss, laufen ihre Argumente ins Leere. Vorschriften einzuhalten ist offenbar wichtiger, als Verletzten die bestmögliche Betreuung zukommen zu lassen. Hinzu kommt, dass im Gremium niemand auf ihrer Seite ist. Muss Nina ihre Sachen packen? Schmeißt sie sogar selbst hin? Und ist ihre Beziehung mit Philipp noch zu retten? Diese und andere Fragen gilt es beim Staffelfinale von "Die Notärztin" zu klären. Denn auch dem wankelmütigen Staffelleiter Patrick bläst kräftig der Wind ins Gesicht. Ist am Ende er derjenige, der sich einen neuen Job suchen muss?