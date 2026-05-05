Überraschung
"Die Notärztin": Max Woelky und Sinja Dieks sind im echten Leben ein Paar
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Manchmal schreibt das echte Leben die schönsten Geschichten - und bei der ARD-Serie "Die Notärztin" ist das gleich doppelt wahr. Denn Sinja Dieks und Max Woelky kennen sich nicht erst seit den Dreharbeiten.
"Die Notärztin" im ARD-Livestream auf Joyn
Liebe am "Notärztin"-Set: So harmonieren Sinja Dieks und Max Woelky privat und beruflich
Ihre Geschichte begann nicht bei "Die Notärztin" im Rettungswagen, sondern an einer Schauspielschule in Babelsberg. Sinja Dieks studierte dort Schauspiel, als für ihr Abschlussprojekt ein externer Darsteller benötigt wurde - und der Regisseur Max Woelky besetzte. "Wir haben uns vor zehn Jahren kennengelernt", erzählt sie 2022 im "Bunte"-Interview. Beim ersten Treffen bei einer Leseprobe habe die Chemie von Anfang an gestimmt. "Es war einfach ein Gefühl, dass man sich nicht verstellen musste. Ich glaube, wir verstehen den anderen sehr gut", so die Schauspielerin weiter. Max Woelky ergänzt, sie sähen viele Dinge ähnlich und hätten gleiche Vorstellungen vom Leben - denn Gegensätze müssten sich nicht zwingend anziehen.
In der zweiten Staffel der beliebten ARD-Serie "Die Notärztin", die seit Februar immer dienstags im Ersten läuft, treffen die beiden nun auch in Mannheim aufeinander. Sinja Dieks ist bereits seit der dritten Folge der ersten Staffel als Polizistin Heike dabei. Max Woelky ist seit Episode sieben der zweiten Staffel als Philipp dabei - ein Ersthelfer, der im Privatleben Vater von Lane und Milo ist und der Hauptfigur Dr. Nina Haddad (Sabrina Amali) den Kopf verdreht.
Dass die beiden privat ein Paar sind, merkt man ihnen vor der Kamera kaum an. Max Woelky beschrieb das gegenüber "Bunte" allerdings als klaren Vorteil: Man kenne sich gut, könne offen über Ideen sprechen und müsse keine Angst haben, etwas Übergriffiges zu sagen. Auch seine Frau betont, sie bereite sich mit ihrem Partner fast immer gemeinsam auf Rollen vor - eine Arbeitsweise, die beiden sichtlich liege.
Zwischen Beruf und Privatleben: Sinja Dieks und Max Woelky über Zusammenarbeit und Familienalltag
Wer nun befürchtet, Liebesszenen mit Serienkolleginnen und -kollegen könnten für Spannungen sorgen, kann aufatmen. Sinja Dieks stellt klar: "Für uns ist es sehr hilfreich, dass wir beide in dem Beruf arbeiten und auch wissen, wie sachlich und pragmatisch eine Liebesszene abläuft. Denn die hat meist wenig mit Romantik zu tun, daher spielt Eifersucht hier keine große Rolle."
Im März 2021 folgte passend zum beruflichen Zusammenspiel auch das private Glück: Die beiden wurden Eltern ihrer Tochter Penny. Die Schauspielerin bezeichnet den neuen Lebensabschnitt in dem Interview als "wunderschön und anstrengend zugleich" - doch gerade ihr Beruf habe sie darauf vorbereitet, flexibel zu sein und sich schnell auf neue Situationen einzustellen. Bei einem früheren gemeinsamen Dreh für die ZDF-Reihe "Inga Lindström" in Schweden sei Penny sogar mit am Set gewesen, unterstützt von einer Nanny und ihrer Oma.
Vielleicht ist es genau diese Einstellung, die das gemeinsame Leben - mit Kind, Karriere und gelegentlich denselben Projekten - so reibungslos funktionieren lässt. Denn Romantik bedeutet für sie offenbar weniger große Gesten als Aufmerksamkeit im Alltag, wie das Paar in dem Interview verrät. Max Woelky zufolge zeige sich echte Zuneigung vor allem dann, wenn man merke, dass der andere gerade Unterstützung brauche - sei es durch gemeinsame Zeit, ein kleines Geschenk oder einfach das Gefühl, gesehen zu werden. Aber auch die schönen Momente verdienten Aufmerksamkeit: Geht es dem Partner besonders gut, sei das Grund genug, gemeinsam anzustoßen.
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