Die zweite Staffel endet
Dramatisches Finale von "Die Notärztin": Wird es eine dritte Staffel geben?
Aktualisiert:von teleschau
13 Folgen Einsatz um Leben und Tod: Seit Februar läuft die zweite Staffel der Primetime-Serie "Die Notärztin". Zum Ende wird es nochmal richtig spannend, nicht nur beruflich. Auch privat warten auf Dr. Nina Haddad (Sabrina Amali) und das Team große Herausforderungen.
"Sie sind eine notorische Regelbrecherin. Völlig ungeeignet als Notärztin. Völlig!" Kein Geringerer als ihr Kollege Uwe Rogert (Jörn Hentschel) verpasst Dr. Nina Haddad (Sabrina Amali) vor dem Untersuchungsgremium eine volle Breitseite. Auch Staffelführer Patrick Köster (Johannes Kienast) wirft ihr in der Episode "Beruflich & privat" vor: "Sie sind keine Teamplayerin."
Die Luft wird dünn für die empathische und engagierte Medizinerin in der letzten Folge der zweiten Staffel von "Die Notärztin", die am 19. Mai ausgestrahlt wird. Was ist passiert?
In der vorletzten Episode "Zielgerade" war Nina Haddad privat unterwegs, als auf einer Stadtautobahnbrücke ein schwerer Unfall passierte. Zwei junge Fahrer hatten sich ein illegales Wettrennen geliefert. Nun war einer schwerverletzt, und auch ein Rettungswagen mit einer hochschwangeren Frau steckte auf der Brücke fest. Nina fackelte nicht lange und half mit. Im Chaos traf sie zwei umstrittene Entscheidungen - nun wird ihr die Mitschuld am Tod des jungen Fahrers gegeben.
Beruflich & Privat
"Die Notärztin": Was wird aus ihrem Job, was aus ihrer Liebe?
In "Beruflich & privat" ist die Notärztin zum Remote-Dienst auf der Feuerwache verdonnert. Ihr Kumpel und Kollege, Sanitäter Paul (Paul Zichner), ruft sie in Notfällen an und erbittet Ferndiagnosen. Alles andere als befriedigend für die Medizinerin, die gerne selbst Hand anlegt. Vorschrift ist Vorschrift? Nicht mit Nina: Als die Schwester des in der letzten Folge verstorbenen Unfallfahrers einen Suizidversuch unternimmt, schwänzt sie ihre Anhörung vor dem Untersuchungsgremium und eilt ihrem Team zu Hilfe. Mit Erfolg.
Doch das bringt Nina Haddad in noch größere Erklärungsnöte. Dummerweise ist ihr Staffelleiter Patrick keine große Hilfe. Und dann ist da noch ihre frische Beziehung zu Philipp (Max Woelky). Ursprünglich war sie froh, an seiner Seite den stressigen Dienstalltag vergessen zu können. Doch der Vater zweier kleiner Kinder fühlt sich von der engagierten Ärztin zunehmend vernachlässigt.
Ganz anders Feuerwehrmann Markus (Max Hemmersdorfer), mit dem Nina zwischenzeitlich eine Affäre hatte. Beide wissen, was es bedeutet, wenn die Pflicht ruft. Und beide haben offenbar immer noch Gefühle füreinander, auch wenn Markus verheiratet ist.
Der große Showdown: kräftiger Gegenwind für Nina bei der Untersuchung
Als sich Nina schließlich bei der Untersuchung verantworten muss, laufen ihre Argumente ins Leere. Vorschriften einzuhalten ist offenbar wichtiger, als Verletzten die bestmögliche Betreuung zukommen zu lassen. Hinzu kommt, dass im Gremium niemand auf ihrer Seite ist.
Muss Nina ihre Sachen packen? Schmeißt sie sogar selbst hin? Und ist ihre Beziehung mit Philipp noch zu retten? Diese und andere Fragen gilt es beim Staffelfinale von "Die Notärztin" zu klären. Denn auch dem wankelmütigen Staffelleiter Patrick bläst kräftig der Wind ins Gesicht. Ist am Ende er derjenige, der sich einen neuen Job suchen muss?
Gibt es eine dritte Staffel von "Die Notärztin"? Das ist über die Pläne bekannt
Nach der erfolgreichen ersten Staffel im Jahr 2024 mit durchschnittlich rund vier Millionen Zuschauer:innen war schnell klar: Fortsetzung folgt. Diesmal ist das Ganze kein Selbstläufer, zumindest nicht, was die TV-Quoten betrifft. Im April ging die Zahl auf unter drei Millionen zurück.
Offizielle Verlautbarungen gibt es momentan nicht. Am Spaß und am Engagement des Teams soll es dabei nicht scheitern. "Mich freut der Erfolg der Serie, weil uns das Projekt allen am Herzen lag und liegt", versicherte Sabrina Amali im April in der Sendung "MDR um 4". Sie habe es wunderbar gefunden, "in diese Welt einzutauchen, von der ich nichts wusste". Für die Darstellerin sei "Die Notärztin" nach wie vor eine "Serie mit Seele".
In "Assenheimers Promitalk" auf SWR 4 gab sich Amali indes vorsichtig, was die Zukunft von "Die Notärztin" betrifft. "Falls es weitergeht - das weiß wirklich niemand, das kommt ja auf viele Faktoren an -, dann müsste ich lesen, was sich die Autoren ausdenken", so die Schauspielerin. Zugleich bekräftigte sie, dass ihr die Rolle nach wie vor sehr viel Spaß mache. Offenbar sei es dem Team gelungen, "Figuren erschaffen zu haben, mit denen sich die Menschen identifizieren könnten, und nicht nur Schablonen".
Der Schluss von "Beruflich & privat" lässt jedenfalls vermuten, dass die Geschichte der "Notärztin" noch nicht zu Ende ist. Die Episode wird am Dienstag, 19. Mai um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Zur selben Zeit ist sie im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.
Du magst Arztserien und möchtest dir die Wartezeit verkürzen?
Mehr entdecken
Familienbande
Amira Aly und Christian Düren bekommen ein Baby: Das sagt Oliver Pocher
Kult-Doku-Serie
"Morlock Motors": Michael Manousakis' wilde Schulzeit
"NCIS"-Folge 499
"Navy CIS": Plot-Twist in Staffel 23 verändert McGees Leben
Nachfolger von Nemec und Wachtveitl
"Tatort"-Star privat: So hat Ferdinand Hofer den Durchbruch geschafft
Düsteres Kapitel
Vor dem "Tatort"-Abschied: Adele Neuhauser spricht über ihre Depression
Trauer
Trauer um "München Mord"- und "Stralsund"-Star: Alexander Held stirbt im Alter von 67 Jahren