Transformation Drei Sender verschwinden: ARD und ZDF stellen ARD alpha, tagesschau24 und ONE ein Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender planen große Änderungen. Bild: Panama Pictures

ARD und ZDF verstärken ihre Zusammenarbeit und richten ihr Portfolio stärker auf jüngere Zielgruppen aus. Drei bisherige Sender werden abgeschaltet, neue gemeinsame Angebote entstehen.

Engere Partnerschaft und Fokus auf junge Zielgruppen ARD und ZDF setzen den Reformstaatsvertrag um und planen eine intensivere Kooperation. Dabei liegt der Schwerpunkt auf jüngeren Zuschauer:innen, um hochwertige und zukunftsfähige Inhalte noch gezielter zu verbreiten - so das ZDF Presseportal. ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Da kommt das Beste aus beiden Welten zusammen, auch wenn das für ZDF und ARD keine leichte Arbeit war. Sie ist aber in einer sehr konstruktiven und zukunftsorientierten Atmosphäre erfolgt. Wir haben uns dabei an den Interessen der Zielgruppen orientiert und die Angebote ausgewählt, zu denen wir als starke Partner gemeinsam das bestmögliche Programm zusammenstellen können." ARD-Vorsitzender und hr-Intendant Florian Hager ergänzt:

Zusammen werden wir noch besser. Florian Hager

Und weiter: "Das haben wir oft bewiesen, und so haben wir auch hier gearbeitet. Erfolgreiche digitale Angebote wie funk oder auch KiKA zeigen, was ARD und ZDF schaffen können, wenn sie vor allem im Digitalen spezifische Zielgruppen gemeinsam ansprechen. Das stärkt das öffentlich-rechtliche Angebot nachhaltig."

Digitale Stärke und gemeinsame Marken Beide Sender setzen konsequent auf digitale Medien und wollen starke Marken für Online-Nutzer:innen entwickeln. Für den Übergang sollen die linearen Kanäle weiterhin Reichweite sichern und die Sichtbarkeit der Angebote erhöhen. Die drei zentralen gemeinsamen Programme in den Bereichen Information, Bildung, Dokumentation und junge Erwachsene bilden die Grundlage: phoenix von ARD und ZDF - Informationskanal mit ARD aktuell, ZDFheute und begleitenden Gesprächssendungen

neo von ARD und ZDF - Programm für junge Erwachsene

info von ARD und ZDF - linearer Dokumentationskanal Bestehende Kooperationen wie arte, 3sat, funk, KiKA oder im Sport zeigen, dass eine Bündelung von Kräften die Zielgruppenansprache optimiert, ohne die redaktionellen Profile zu verwässern oder den publizistischen Wettbewerb zu behindern.