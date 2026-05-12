Kult-Moderator pausiert Michael "Bingobär" Thürnau fällt erneut im NDR aus - das steckt dahinter Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap Michael Thürnau präsentiert seit 1997 die NDR-Sendung "Bingo!" Bild: NDR/Daniel Möller

Ein Sonntag ohne Michael Thürnau bei "Bingo! - Die Umweltlotterie" - das ist in fast drei Jahrzehnten zur Ausnahme geworden. Am 17. Mai übernimmt jedoch ein Kollege seine Vertretung im NDR.

"Bingo! - Die Umweltlotterie" immer sonntags um 17 Uhr im NDR Hier geht's zum NDR-Livestream auf Joyn

Wechsel bei "Bingo!" im NDR: Andreas Kuhlage vertritt Michael Thürnau In einem Instagram-Video, aufgenommen direkt aus dem Bingo-Studio, wandte sich Thürnau persönlich an seine Zuschauer:innen: "Hallo, ich bin's, Michael Thürnau, der Bingobär!" Er mache normalerweise fast jeden Sonntag live die Sendung - diesmal aber nicht. Der Grund: Der Hannoveraner ist im Urlaub und gönnt sich eine wohlverdiente Auszeit. Seine Vertretung präsentiert er den Fans direkt an seiner Seite: Andreas Kuhlage, langjähriger NDR-Radiomoderator, der zuletzt vor allem bei NDR 1 Niedersachsen zu hören ist und zuvor viele Jahre N-Joy geprägt hat. Im Fernsehen zeigte sich der 51-Jährige bislang nur vereinzelt - etwa bei einzelnen NDR-Formaten oder beim offiziellen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit 2024 im Ersten. Kuhlage wirkt in dem kurzen Video sichtlich angetan: "Ich freue mich auch, ich bin aber ein bisschen aufgeregt." Thürnau gab dem Kollegen noch einen Rat auf den Weg: immer nett zu den Menschen zu sein, denn die seien schließlich auch nett zu ihm. Kuhlage nimmt den Tipp charmant an: "So machen wir das. Bis zum 17. Mai."

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Blutvergiftung zwang ihn zur Pause: So geht es "Bingobär" Michael Thürnau heute Dass Thürnau diese Auszeit nun entspannt ankündigen kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Erst wenige Monate zuvor hatte er seine Fans mit ernsteren Nachrichten beunruhigt: Im November vergangenen Jahres musste der "Bingobär" aus gesundheitlichen Gründen eine unfreiwillige Pause einlegen. Was zunächst nur vage als körperliche Beschwerden kommuniziert wurde, entpuppte sich als Blutvergiftung - eine ernste Erkrankung, die ihn für mehrere Wochen außer Gefecht setzte. Es war die längste Pause seiner Bingo-Karriere. "So lange habe ich in den letzten 28 Jahren noch nie gefehlt", sagte der Moderator damals. Die Wochen der Genesung hinterließen sichtlich Spuren - aber auch Klarheit. "Gesundheit ist das Wichtigste. Sie geht immer vor!", betonte er in einem Instagram-Post Ende Dezember, als er sich erleichtert bei Kollegen und Fans bedankte, die ihn mit Genesungswünschen und Unterstützung durch die schwierige Zeit begleitet hatten. Kurz darauf meldete er sich zurück: "Ich bin auf dem Weg der Besserung" - und wenig später stand er wieder im Studio.