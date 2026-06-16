Ausstieg "Mord auf Shetland" in der ARD: Hauptdarstellerin Alison O'Donnell verlässt die Serie nach 13 Jahren Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Polizeichefin DI Tosh (Alison O'Donnell, r.) und DI Ruth Calder (Ashley Jensen, l.) ermitteln in der Krimiserie "Mord auf Shetland" gemeinsam. Bild: ITV Studios

Abschied nach 13 Jahren: In der ARD-Krimiserie "Mord auf Shetland" ermittelte Alison O'Donnell als Polizeichefin Alison 'Tosh' McIntosh. Nun verlässt sie das Format, wie die BBC mitgeteilt hat.

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"Mord auf Shetland"-Star Alison O'Donnell steigt aus Bereits seit 2013 ermittelte Alison O’Donnell als Teil der Originalbesetzung von "Mord auf Shetland" erstmals als Detective Alison 'Tosh' McIntosh. Doch nun hat sie überraschend ihren Abschied aus der Krimiserie verkündet, wie die BBC bestätigt hat. Die 42-Jährige will sich neuen schauspielerischen Herausforderungen widmen. An der Seite von Ashley Jensen, die in dem Format DI Ruth Calder spielt, hatte O’Donnell das neue Ermitterinnen-Duo gespielt, nachdem Hauptdarsteller Douglas Henshall als DI Jimmy Perez ausgestiegen war.

"Das großte Geschenk, das sich ein Schauspieler nur wünschen kann" Für die ARD-Krimiserie, die auf den abgelegenen Shetlandinseln im Norden Schottlands spielt und auf den Romanen der preisgekrönten Krimiautorin Ann Cleeves basiert, wird von der BBC aktuell bereits die elfte Staffel gedreht. Die neuen Folgen sollen dort noch in diesem Jahr zu sehen sein. In der ARD wurde Staffel neun im April ausgestrahlt, im rbb und im Hessischen Rundfunk laufen derzeit Wiederholungen. Wie Tosh die Serie verlassen wird, ist noch nicht bekannt. Zu ihrem Abschied aus der Serie äußerte sich Alison O’Donnell bei der BBC aber bereits mit emotionalen Worten: "Die Rolle der Tosh zu spielen, war das größte Geschenk, das sich ein Schauspieler nur wünschen kann."

"Mord auf Shetland" siehst du mittwochs um 23:40 Uhr im hr-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 23:40 Uhr • Mord auf Shetland "Fern der Heimat" im kostenlosen Livestream Verfügbar auf Joyn 115 Min Erinnerung Link kopieren Teilen