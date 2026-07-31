Comedian in neuer Rolle "heute-show"-Reporter Fabian Köster wird Quizmaster beim NDR Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von dpa/Joyn Redaktion Fabian Köster im neuen Studio von "Das Fifty-Fifty-Quiz". Bild: Daniel Bockwoldt/dpa

"Wie Tinder - nur ohne Dating-Frust", so beschreibt Fabian Köster seine neue Sendung "Das Fifty-Fifty-Quiz" im NDR. Alles, was du zur neuen Sendung des "heute-show"-Reporters wissen musst, erfährst du hier.

Am Sonntag läuft die erste Folge von "Das Fifty-Fifty-Quiz" im NDR und auf Joyn Bald verfügbar Sonntag, 02.08. 22:45 Uhr • Das Fifty-Fifty-Quiz Die erste Folge des neuen NDR-Formats "Das Fifty-Fifty-Quiz" Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Fabian Köster stellt normalerweise Politiker:innen seine Fragen. Nun bekommt der "heute-show"-Reporter eine eigene ARD-Show. Für den NDR moderiert er vorerst fünf Folgen von "Das Fifty-Fifty-Quiz". Der Sender verspricht ein dynamisches Spiel mit neuartiger Optik. Dabei treffen Wissen und Tempo auf knifflige Fragen. Die neue Quizshow startet am 2. August. Sie läuft sonntags um 22.45 Uhr im NDR Fernsehen, jede Folge dauert 45 Minuten.

Fabian Köster freut sich auf seine neue Rolle Als Comedy-Autor und Reporter hat sich Fabian Köster längst einen Namen gemacht. Für seine Arbeit erhielt der 31-Jährige bereits mehrere Auszeichnungen. Dazu zählen der Grimme-Preis und der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis. "Fragen stelle ich ja schon lange, aber endlich bekomme ich auch mal Antworten!", sagt Reporter über seine neue Aufgabe. Ganz ohne bekannte Kollegen muss er seine Premiere allerdings nicht meistern. Gleich in der ersten Folge begrüßt er seinen "heute-show"-Chef Oliver Welke.

Erste Folge wird zum "heute-show"-Spezial Oliver Welke tritt gemeinsam mit seinem Kollegen Lutz van der Horst an. Ihre Gegner sind Comedian Hans-Joachim Heist und Schauspielerin Valerie Niehaus. Auch die Schauspieler:innen Katjana Gerz und Alexander Schubert kämpfen als Team um den Sieg. In den weiteren Folgen wagen sich noch mehr bekannte Gäste an das Quiz. Michael Kessler und Laura Karasek stellen sich den Fragen. Auch Bodo Wartke und Jens Riewa testen ihr Wissen. Michael Thürnau und Zora Klipp sind ebenfalls dabei.

So funktioniert "Das Fifty-Fifty-Quiz" Im Mittelpunkt der Sendung steht der sogenannte "Swiper". Auf diesem Gerät erscheinen alle Fragen direkt vor den Promi-Teams. Für ihre Antwort müssen sie nur nach links oder rechts wischen. Dabei gibt es immer zwei Möglichkeiten. Die Teams müssen sich zum Beispiel zwischen "Bismarck oder Merkel" oder "Asien oder Afrika" intuitiv und schnell entscheiden. Das klingt zunächst einfach, doch durch den Zeitdruck wird jede Entscheidung zur Herausforderung. Eine richtige Antwort bringt Geld für den persönlichen Jackpot. Bei einer falschen Antwort verliert das Team einen Teil der Summe. Schwierige Fragen sorgen dabei für höhere Einsätze. Am Ende erreicht nur ein Promi-Team das Finale. Dort muss es erneut die richtigen Antworten wählen. Bei einem Sieg geht das erspielte Geld an einen guten Zweck.

Für Köster ist die Show wie Tinder Das Wischen erinnert den Moderator an eine bekannte Dating-App. "Es ist quasi wie Tinder, nur mit weniger Enttäuschungen", sagt Köster. Von der Idee war er nach eigener Aussage sofort begeistert. Das britische Original "The Answer Run" überzeugte ihn auf Anhieb. Die deutsche Version wird von BBC Studios Germany in Hamburg produziert. Fabian Köster reizt vor allem die besondere Art des Ratens. Zwei Antwortmöglichkeiten wirken auf den ersten Blick einfach. Unter Zeitdruck beginnen Kandidat:innen laut des Comedians trotzdem schnell zu schwitzen.