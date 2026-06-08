Neue Staffel Nachfolge von Romy Vreden: Altine Emini stößt in "WaPo Duisburg" zum Team Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von C3 Newsroom In "WaPo Duisburg" tritt Altine Emini die Nachfolge von Romy Vreden (v.l.) an. Bild: ARD / Martin Valentin Menke / IMAGO / Sven Simon

Acht neue Fälle und ein Neuzugang: Vor wenigen Tagen haben die Dreharbeiten für die neuen Folgen der ARD-Vorabendserie "WaPo Duisburg" begonnen. Eine Kollegin ist dabei neu an Bord.

"WaPo Duisburg": Das ist die neue Teamassistentin Mehr als 2,3 Millionen Zuschauer:innen haben im Schnitt die vierte Staffel der ARD-Krimiserie "WaPo Duisburg" im Vorabendprogramm verfolgt. Diese Erfolgsgeschichte soll nun weitergehen: Vor wenigen Tagen haben die Dreharbeiten für acht neue Folgen begonnen. Die Fälle der fünften Staffel werden in Duisburg, Leverkusen, Mondorf, Köln und Umgebung produziert. Mit dabei ist ein neues Gesicht: Schauspielerin Altine Emini spielt künftig die Teamassistentin Samira "Sam" Leka - und tritt damit die Nachfolge von Romy Vreden an, die die Rolle der Lena Preser gespielt hat. Die 32-Jährige ist unter anderem aus den Serien "Großstadtrevier", "WaPo Bodensee", "SOKO Köln" und der Serie "Player of Ibiza" bekannt, die mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde.

"Frauenfigur, die unabhängig agiert": Altine Emine über ihre neue Rolle Altine Emini, die laut ARD mit ihrer Familie während des Kosovo-Krieges nach Deutschland geflüchtet und in Duisburg aufgewachsen ist, beschreibt ihre neue Rolle so: "Sam beißt sich mit ihren Fähigkeiten durchs Leben. Halb Straße, halb Schule - für mich macht dieser Mix genau den Reiz der Rolle aus, da ich es toll finde, diesen manchmal vergessenen Teil unserer Gesellschaft zu repräsentieren.“ "Sam" sei "eine Frauenfigur, die unabhängig agiert". Sie sei "ein IT-Ass und immer für eine Überraschung gut". Zudem freut Emini besonders, dass sie zu Duisburg "einen ganz besonderen Bezug" habe, weil sie dort aufgewachsen sei.

Das erwartet die "WaPo Duisburg"-Fans in Staffel 5 Auch in den neuen Folgen macht die Wasserschutzpolizei wieder Jagd auf Duisburgs Verbrecherszene. Dabei wird unter anderem eine Taucherin vermisst, eine Leiche wird mit einer Harpune im Rücken im Rhein gefunden und sogar das FBI ermittelt im Revier der WaPo. WaPo-Chefin Maria Kruppka (Karen Böhne) braucht derweil dringend eine neue Teamassistentin, nachdem Lena Preser (Romy Vreden) zum BKA in Berlin gewechselt ist. Auf ihre Nachfolge stößt sie eher zufällig. Weil die Wache dringend neu renoviert werden muss, sucht Kruppka über ein Kleinanzeigenportal Unterstützung. Mit Sam Leka (Altine Emini) findet sie ein Allround-Talent: Sie ist Hobby-Handwerkerin und IT-Wunderwaffe. Als Sam gleich nach ihrem Einstand bei der Lösung eines Falles hilft, bietet WaPo-Chefin Kruppka ihr die Stelle als neue Teamassistentin an.