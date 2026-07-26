TV-Star gerät ins Straucheln "Wirklich unfair, Herr Bommes": "Gefragt – Gejagt"-Jäger nimmt Evelyn Burdecki in Schutz Aktualisiert: Vor 46 Minuten von Julia W. Auf Joyn ansehen Spielwarenmesse Nürnberg: Evelyn Burdecki versucht sich als Künstlerin Videoclip • 03:27 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Bei der XXL-Ausgabe von "Gefragt – Gejagt" gerät Evelyn Burdecki ins Straucheln. Überraschend springt ihr ein Jäger zur Seite – und gibt Moderator Alexander Bommes die Schuld für Burdeckis falsche Antwort.

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Am Samstagabend (25. Juli) feierte die ARD-Quizshow "Gefragt – Gejagt" die 1.000. Folge mit einer fulminanten XXL-Ausgabe zur Primetime. Zahlreiche prominente Gäste stiegen für den guten Zweck in den Ring, darunter auch Reality-Star Evelyn Burdecki.

Burdecki im Flirtmodus: "Siehst nicht nur gut aus" Als Sebastian Klussmann auf der Bühne erschien, stellte Burdecki laut "Hörzu" fest: "Wir kennen uns!". Tatsächlich waren sich der Jäger und die Reality-Darstellerin schon einmal im "Quizduell" begegnet. Doch trotz der früheren Verbindung machte es ihr Klussmann an diesem Abend nicht leicht. "Du bist ein guter Jäger", sagte Burdecki. "Siehst nicht nur gut aus, sondern bist auch richtig schön clever..."

"Wirklich unfair, Herr Bommes" Tatsächlich tat sich die 37-Jährige in der XXL-Ausgabe von "Gefragt – Gejagt" schwer. Als sie die Fitnessfrage "Eine der effektivsten Ganzkörperübungen ist das Kreuzheben, bei dem die hintere Muskelkette gestärkt wird - und wie heißt das auf Englisch?" falsch mit "Bench Press" beantwortete (richtig wäre "Deadlifts“ gewesen), sprang ihr jedoch überraschend Jäger Sebastian Klussmann zur Seite.

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"Ich finde es wirklich unfair, Herr Bommes", sagte Klussmann. "Ich glaube, Sie haben sie rausgebracht." Dass sich ein Jäger für eine Kontrahent:in einsetzt, ist äußerst ungewöhnlich. Die Beschwerde des Jägers zeigte jedoch Wirkung: Bommes bot Burdecki eine zusätzliche Frage an. Doch auch das half der 37-Jährigen am Ende nicht: Burdecki drückte zu spät - und verlor gegen den Jäger.