Der Star aus "Nord bei Nordwest" geht als Sängerin auf Tour "Nord bei Nordwest"-Star Marleen Lohse kämpft über Lampenfieber: "Ich liebe dieses Prickeln!" Marleen Lohse ist in diesem Jahr viermal als Tierärztin Jule in der Krimiserie "Nord bei Nordwest" im Einsatz. Aber sie hat noch mehr vor.

Als Tierärztin Jule Christiansen ist Marleen Lohse unverzichtbarer Bestandteil der Kult-Serie "Nord bei Nordwest". Aber der Rotschopf hat noch viel mehr drauf - und doch immer wieder auch Zweifel. Aber, so sagt sie: "Die gehören dazu."

"Nord bei Nordwest" ist endlich zurück Endlich, werden die Fans von "Nord bei Nordwest" sagen. An den Donnerstagen am 29. Januar und 5. Februar gibt es die nächsten beiden brandneuen Folgen "Pechmarie" und "Blindgänger" der Kult-Krimiserie, wie immer um 20:15 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn. Im selben Zeitraum können Fans ihre liebste Tierärztin auch anders erleben: Denn Marleen Lohse geht mit den Songs ihres ersten Albums "Wide Awake" auf Tournee und gibt sieben Konzerte. Vor dem neuen Abenteuer ist sie "freudig nervös". Im Interview mit dem Mediendienst teleschau erklärte sie ihr Lampenfieber trotz bald 20-jähriger Schauspielkarriere: "Ich liebe dieses Prickeln. Mutig sein heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern trotz Angst weiterzugehen. In solchen Momenten fühle ich mich lebendig - und darum geht es schließlich."

"Sich lebendig fühlen - darum geht es" Die 41-Jährige debütierte schon mit 14 Jahren in einer großen Rolle in der Kinderserie "Die Kinder vom Alstertal". Seither hat sie sich zu einer der vielschichtigsten deutschen Schauspielerinnen entwickelt und war bislang an 90 Produktionen beteiligt. Dennoch sind ihr Zweifel nicht fremd. Aber: "Zweifel gehören dazu, angesichts der Unstetigkeit und der Aufgaben, die einen mitunter überwältigen", sagte sie im teleschau-Interview. Dazu dürften auch private Herausforderungen zählen. Denn Lohse ist nicht nur Schauspielerin, Sängerin, Musikerin und vielbeschäftigte Hörbuchsprecherin. Sondern auch seit 2021 Ehefrau und seit September 2022 Mutter eines Sohnes. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin, hat aber nach wie vor eine feste Verbindung zu ihrer Heimat. Das ist vor allem Schleswig-Holstein. Lohse kam zwar 1984 als Tochter eines Friseur-Ehepaares in Soltau in der Lüneburger Heide zur Welt, wuchs danach aber in Hoisdorf auf.