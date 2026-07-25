Kurzfristig einberufen Programm-Änderung in der ARD und im ZDF: DFB stellt neuen Bundestrainer Jürgen Klopp vor Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom ran Fußball Jürgen Klopp als Bundestrainer - alles startete mit einem Wort Videoclip • 02:17 Min Link kopieren Teilen

Wer am Freitag auf seine gewohnte Quizrunde gehofft hat, muss umplanen. Die ARD und das ZDF stellen heute Vormittag ihr Programm kurzfristig um - gleich mehrere beliebte Sendungen fallen aus. Hintergrund ist ein Ereignis von besonderer Bedeutung.

Wer heute, 24. Juli 2026, den Fernseher einschaltet und auf "Gefragt - Gejagt" wartet, erlebt eine Überraschung. Die ARD hat ihr Programm kurzfristig umgestellt und räumt dafür gleich mehrere feste Sendeplätze. Statt Quiz-Fragen und Alltagswissen steht diesmal Fußball im Mittelpunkt. Der Sender überträgt live eine kurzfristig angesetzte Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes aus Frankfurt.

Verfolge die DFB-Pressekonferenz live Der Livestream startet heute um 11 Uhr

Gleich zwei Quiz-Formate müssen weichen Von der Änderung betroffen sind "Meister des Alltags", das regulär um 10:45 Uhr läuft, sowie "Gefragt - Gejagt" um 11:15 Uhr. Beide Sendungen entfallen an diesem Tag komplett. Sie müssen der Live-Übertragung weichen. Moderiert wird die Pressekonferenz von Stephanie Müller-Spirra, als Reporter ist Tom Bartels im Einsatz.

Verfolge "Gefragt - Gejagt" im ARD-Livestream auf Joyn! Neue Folgen erscheinen von Montag bis Freitag um 18 Uhr

Alles dreht sich um Jürgen Klopp Der Anlass für die Sondersendung ist hochkarätig. Wie "sportschau.de" berichtet, soll Jürgen Klopp in der DFB-Zentrale offiziell als neuer Bundestrainer vorgestellt werden. Zuvor muss noch der Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co. KG digital zustimmen - ein Schritt, der als reine Formsache gilt. Dem Bericht zufolge soll Klopp einen Vertrag bis zum Jahr 2030 erhalten. Nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann nach dem WM-Aus gegen Paraguay hatten DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vizepräsident Hans-Joachim Watzke den früheren Liverpool-Coach schnell als Wunschlösung ausgemacht. Zuletzt hatte Klopp seine Aufgabe als globaler Fußball-Chef-Stratege bei Red Bull beendet, um den Weg für das neue Amt freizumachen. Sein erstes Spiel als Bundestrainer soll am 24. September in Amsterdam gegen die Niederlande stattfinden.

Auch am Nachmittag und Abend bleibt Sport das Thema Mit der Pressekonferenz endet die Programmänderung allerdings nicht. Direkt im Anschluss übernimmt ab 12 Uhr die "Sportschau" mit den Finals 2026 das Programm und begleitet zahlreiche Entscheidungen bis in den Abend. Gezeigt werden unter anderem Wettkämpfe im Coastal Rowing, Rudern, Flag Football, Kanu und Turnen. Außerdem stehen die Lagenmeisterschaften im Schwimmen sowie die 19. Etappe der Tour de France von Gap nach L'Alpe d'Huez auf dem Programm. Zwischendurch informiert die ARD mit kurzen "Tagesschau"-Ausgaben mit den wichtigsten Nachrichten. Erst gegen 19:45 Uhr endet der lange Sport-Tag mit den Finals-News.

Auch das ZDF passt sein Programm an Nicht nur die ARD reagiert auf die Entwicklungen rund um die erwartete Vorstellung des neuen Bundestrainers. Auch das ZDF nimmt am Freitag, 24. Juli, kurzfristige Änderungen im Programm vor. Nach "Volle Kanne. Service täglich", das wie geplant um 9.05 Uhr beginnt, sendet das ZDF ab 10.40 Uhr eine zusätzliche Ausgabe von "ZDFheute live". Moderator Christian Hoch begleitet die Berichterstattung unter dem Titel "Klopp soll neuer Bundestrainer werden" und ordnet die aktuellen Entwicklungen ein.

Verschiebungen bis tief in die Nacht Die Programmänderungen wirken sich weiter auf die Ausstrahlungen während des ganzen Tages aus. So startet die "SOKO Stuttgart"-Folge "Geisterjagd" erst um 2.00 Uhr nachts und damit deutlich später als ursprünglich vorgesehen. Außerdem streicht das ZDF zwei Wiederholungen aus dem Programm. Betroffen sind "Notruf Hafenkante: Endlich schlank" sowie eine Wiederholung von "Terra X: Asien", die ursprünglich am Freitag ausgestrahlt werden sollten.