Der Satiriker privat "Inas Nacht": Dieter Nuhr und seine Frau kochen in getrennten Küchen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau :newstime Femizid-Witz: Nuhr erntet harte Kritik Videoclip • 01:05 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Er sei "einer der erfolgreichsten, aber wohl auch provokantesten Kabarettisten hier bei uns im Land", stellt Ina Müller ihren Gast vor. Provokant gibt sich Dieter Nuhr bei "Inas Nacht" jedoch nur bedingt. Ein paar Mal versucht die Moderatorin, den 65-Jährigen aus der Reserve zu locken. Was er zu Politik und seiner Ehe ausgeplaudert hat.

Aufgezeichnet wurde die Sendung vom 24. Juli, so ist immer wieder in einer Einblendung zu lesen, bereits im April 2026 - also zwei Monate, bevor Nuhr mit einem Witz über Femizide eine Welle der Empörung auslöste. "Wenn ich was Falsches sage, dann soll mir jemand Bescheid geben", hört man ihn nun bei "Inas Nacht" sagen, als es darum geht, ob er lieber recht habe oder das letzte Wort. "Wenn ich was überzeugend finde, dann ändere ich sofort meine Meinung", sagt der Kabarettist im Kneipentalk. "Habe ich überhaupt kein Problem damit, weil ich ja gar nicht davon abhängig bin, eine bestimmte Meinung zu vertreten." So erklärt der einst lautstarke Fridays-For-Future-Kritiker unter anderem, er habe "eine Wärmepumpe, Solar auf dem Dach" und "fahre Elektroauto". - "Fehlt dir Robert Habeck auch?", will Ina Müller daraufhin wissen. Nuhrs knappe Antwort: "Als Satiriker: sehr." Als die Moderatorin ihn fragt, welche Partei er wähle - "Ich dachte, man könnte es vielleicht aus dir rauslocken" - verweist er darauf, dass es sich "um eine geheime Wahl" handle: "Ich würde einen Teufel tun, irgendjemandem zu verraten in der Öffentlichkeit, was ich wähle."

Diese Wiederholung von "Inas Nacht" solltest du dir am 25. Juli nicht entgehen lassen Bald verfügbar Heute, 23:55 Uhr • Inas Nacht Gäste: Jessy Wellmer und Dirk Steffens Verfügbar auf Joyn 60 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Dieter Nuhr über Fußballabende mit seiner Frau: "Das kann man anderen Menschen nicht zumuten" Stattdessen plaudert Nuhr über Kunst, übers Reisen, über seine Ehe. Seine Frau, weiß Ina Müller, habe ihr Gast geheiratet, weil diese sich "so gut mit Fußball" auskenne. "Wir haben erst nur Fußball geguckt zusammen. Und dann hat sich unser Interessenfeld erweitert", erzählt Nuhr. "Wir gucken auch immer noch Fußball." Dies sei allerdings nur in kleiner Runde möglich: "Ich kann mit meiner Frau Fußball eigentlich nur zu zweit gucken, weil sie zu laut wird. Das kann man anderen Menschen nicht zumuten", witzelt der Comedian. Auch über den fehlenden Sinn für Ordnung seiner Gattin scherzt Dieter Nuhr. "Sie ist besser geworden", betont er. Dies hänge wohl nicht zuletzt mit einem Umzug in ein neues Haus zusammen. "Wir haben systematisch Bereiche für uns selber abgesteckt, auch gleich bei der Planung", verrät er: "Wir haben zwei Küchen, und das ist echt hilfreich. In der einen kocht meine Frau, in der anderen koche ich." Ina Müller stutzt: "Aber ihr wohnt schon noch zusammen?" "Wir wohnen sehr viel zusammen - und wir haben auch nur ein Schlafzimmer, um der Frage zuvorzukommen", stellt der TV-Star klar. "Das geht alles gut." Mit dem Chaos seiner Ehefrau wolle er dennoch nichts zu tun haben: "In diese Räume von ihr tu ich keinen Fuß. Die betrete ich gar nicht."

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Dieter Nuhrs Texte entstehen durch "eine Distanz zur eigenen Lebenswelt" Allzuviel Zeit zu Hause dürften der Komiker und die Frau an seiner Seite ohnehin nicht verbringen. Schließlich sei das Paar viel auf Reisen, wie Nuhr schildert. Dies beeinflusse auch seine Arbeit als Satiriker: "Ich glaube, dass meine Texte durch das Reisen entstehen, weil ich dadurch so eine Distanz zur eigenen Lebenswelt habe." Auch deswegen "wirkt das auch oft auf die Menschen so provokant oder fremd, was ich sage", mutmaßt Nuhr. Er komme "dann irgendwo wieder aus irgendeinem Dschungel", erklärt er, "und dann kommt man halt nach Hause und das Erste, was man denkt, ist: Was haben die denn für Probleme hier?" Zu sehen gibt es "Inas Nacht" immer donnerstags um 22.50 Uhr im Ersten und im Livestream auf Joyn.