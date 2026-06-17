Prominente Familie Schwangere ARD-Moderatorin Lea Wagner: Ihr Vater ist Fußball-Star Veröffentlicht: Vor 5 Minuten von C3 Newsroom Lea Wagner gehört zum ARD-Team der Fußball-WM. Die Leidenschaft für Sport begleitet sie seit ihrer Kindheit. Bild: SWR/Joschka Link

Die Fußball-WM gehört in diesem Sommer zu den größten TV-Ereignissen des Jahres - und mittendrin steht ARD-Moderatorin Lea Wagner. Die 31-Jährige stammt aus einer echten Fußballfamilie. Ihr Vater feierte als Spieler und Trainer große Erfolge. Bis heute profitiert sie von seinem Wissen und seinen Erfahrungen.

Wenn Lea Wagner vor die Kamera tritt, schließt sich für die Moderatorin ein Kreis. Fußball begleitet sie schließlich schon ihr ganzes Leben. Kein Wunder, denn ihr Vater ist David Wagner: ehemaliger Profi, UEFA-Cup-Sieger und erfolgreicher Fußballtrainer.

Fußball war immer Teil ihres Lebens Lea Wagner wurde 1994 in Wiesbaden geboren. Weil ihr Vater als Spieler und später als Trainer an verschiedenen Standorten arbeitete, zog die Familie mehrfach um. Im Interview mit der "WAZ" erinnert sich die ARD-Moderatorin sogar an eine besonders süße Geschichte aus ihrer Kindheit. Als ihr Vater für verschiedene Vereine spielte und erneut ein Umzug bevorstand, hatte die kleine Lea eine ganz eigene Lösung parat:

Ich glaube, als wir in Gütersloh gewohnt haben und umziehen mussten, habe ich ihn mal gefragt, ob er nicht einfach mehr Tore schießen könne, damit wir weiter dort wohnen bleiben. Lea Wagner

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Ihr Vater gewann den UEFA-Cup David Wagner gewann 1997 als Spieler mit Schalke 04 den UEFA-Cup. Später machte er sich als Trainer einen Namen, führte Huddersfield Town in die Premier League und trainierte unter anderem den FC Schalke 04. Seit 2025 arbeitet der 53-Jährige als Nachwuchsleiter bei RB Leipzig. Für seine Tochter war der Beruf ihres Vaters jedoch nicht immer ein großes Thema:

In der Pubertät gab es eine Zeit, in der ich mich wenig für Fußball interessiert habe. Lea Wagner

David Wagner gewann 1997 mit dem FC Schalke 04 den UEFA-Pokal in Mailand. Bild: imago images/Horstmüller

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Bis heute tauschen sich Vater und Tochter aus Auch wenn Lea mittlerweile selbst Expertin ist, profitiert sie noch immer von den Erfahrungen ihres Vaters. "Wir haben immer viel darüber gesprochen", erzählt sie in dem Interview. Besonders bei der Vorbereitung auf Spiele oder Interviews holt sie sich gelegentlich Rat.

Fußball ist auch weiterhin ein großes Thema bei uns, und ich frage ihn bei meiner Vorbereitung, insbesondere wenn er mit einem Spieler schon einmal zu tun hatte. Lea Wagner

Trainerin wollte sie selbst allerdings nie werden. Sie hat hautnah erlebt, wie zeitintensiv und fordernd dieser Beruf sein kann.

David Wagner war von Juli 2019 bis September 2020 Cheftrainer des FC Schalke 04. Bild: imago images/DeFodi

Lea Wagner: WM für die ARD - und bald Mutter Sportlich gehört die Fußball-WM zu den Höhepunkten des Jahres. Für die 31-Jährige steht allerdings noch ein weiteres besonderes Ereignis bevor. Die Moderatorin erwartet im Sommer ihr erstes Kind. Trotz Schwangerschaft blickt sie gelassen auf die bevorstehenden Aufgaben.

Und körperlich geht es mir bestens. Lea Wagner

Dass die WM-Spiele wegen der Zeitverschiebung teilweise spät stattfinden, macht ihr nach eigener Aussage wenig aus. Erst vor Kurzem habe sie auf einer Hochzeit bis tief in die Nacht gefeiert. Nach der Geburt plant die ARD-Moderatorin nur eine kurze Pause: "Es ist eine kurze Auszeit geplant, ich werde aber recht schnell wieder einsteigen." Für Lea Wagner wird dieser Sommer also gleich in mehrfacher Hinsicht unvergesslich.