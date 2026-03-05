Transformation
Sender werden abgeschaltet: ARD und ZDF stellen ARD alpha, tagesschau24 und ONE ein
Aktualisiert:von C3
ARD und ZDF verstärken ihre Zusammenarbeit und richten ihr Portfolio stärker auf jüngere Zielgruppen aus. Drei bisherige Sender werden abgeschaltet, neue gemeinsame Angebote entstehen.
Engere Partnerschaft und Fokus auf junge Zielgruppen
ARD und ZDF setzen den Reformstaatsvertrag um und planen eine intensivere Kooperation. Dabei liegt der Schwerpunkt auf jüngeren Zuschauer:innen, um hochwertige und zukunftsfähige Inhalte noch gezielter zu verbreiten - so das ZDF Presseportal.
ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Da kommt das Beste aus beiden Welten zusammen, auch wenn das für ZDF und ARD keine leichte Arbeit war. Sie ist aber in einer sehr konstruktiven und zukunftsorientierten Atmosphäre erfolgt. Wir haben uns dabei an den Interessen der Zielgruppen orientiert und die Angebote ausgewählt, zu denen wir als starke Partner gemeinsam das bestmögliche Programm zusammenstellen können."
ARD-Vorsitzender und hr-Intendant Florian Hager ergänzt:
Zusammen werden wir noch besser.
Und weiter: "Das haben wir oft bewiesen, und so haben wir auch hier gearbeitet. Erfolgreiche digitale Angebote wie funk oder auch KiKA zeigen, was ARD und ZDF schaffen können, wenn sie vor allem im Digitalen spezifische Zielgruppen gemeinsam ansprechen. Das stärkt das öffentlich-rechtliche Angebot nachhaltig."
Digitale Stärke und gemeinsame Marken
Beide Sender setzen konsequent auf digitale Medien und wollen starke Marken für Online-Nutzer:innen entwickeln. Für den Übergang sollen die linearen Kanäle weiterhin Reichweite sichern und die Sichtbarkeit der Angebote erhöhen.
Die drei zentralen gemeinsamen Programme in den Bereichen Information, Bildung, Dokumentation und junge Erwachsene bilden die Grundlage:
phoenix von ARD und ZDF - Informationskanal mit ARD aktuell, ZDFheute und begleitenden Gesprächssendungen
neo von ARD und ZDF - Programm für junge Erwachsene
info von ARD und ZDF - linearer Dokumentationskanal
Bestehende Kooperationen wie arte, 3sat, funk, KiKA oder im Sport zeigen, dass eine Bündelung von Kräften die Zielgruppenansprache optimiert, ohne die redaktionellen Profile zu verwässern oder den publizistischen Wettbewerb zu behindern.
Senderabschaltung und neues Portfolio ab 2027
Der Reformstaatsvertrag (7. MÄStV) schreibt vor, die Anzahl der linearen Kanäle zu reduzieren und künftig gemeinsam zu betreiben. Demnach werden die Sender ARD alpha, tagesschau24 und ONE am 31. Dezember 2026 eingestellt.
Ab Januar 2027 umfasst das gemeinsame Angebot neben arte die folgenden Kanäle:
3sat (Federführung ZDF)
KiKA (Federführung ARD/MDR)
funk (Federführung ARD/SWR)
info (Federführung ZDF)
neo (Federführung ZDF)
phoenix (Federführung ARD/WDR)
Gemeinsame Arbeitsgruppen von ARD und ZDF werden in den kommenden Monaten die Rahmenbedingungen, Programmplanung, Abstimmungsprozesse und Testläufe bis zum offiziellen Start der neuen Kanäle am 1. Januar 2027 entwickeln.
