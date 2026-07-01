Fast zwei Jahrzehnte war die Kult-Filmreihe "Donna Leon" in der ARD zu sehen. 2019 ermittelte Commissario Guido Brunetti zum letzten Mal. Doch wie kam es zum Aus von "Donna Leon"?

Wer erinnert sich? Die melancholische Verfilmung "Stille Wasser" war die letzte der Krimi-Filmreihe "Donna Leon". Sie wurde am 25. Dezember 2019 ausgestrahlt. Melancholisch waren auch die Fans, denn mit jenen 90 Minuten ging eine Ära zu Ende. Seit dem Jahr 2000 wurden 26 Romane der amerikanischen Schriftstellerin Donna Leon verfilmt. Sie lebt in Venedig, wo auch ihre Bücher und deren Verfilmungen spielen. Stets in der Hauptrolle: Commissario Guido Brunetti. In den ersten vier Episoden wurde er von Joachim Król verkörpert, ab 2002 und Verfilmung 5 schlüpfte Uwe Kockisch in dessen Rolle - bis zum Schluss.

Mein besonderer Dank gilt Donna Leon, die alles erschaffen hat, und dem unverwechselbaren Uwe Kockisch.

Warum wurde die Serie "Donna Leon" eingestellt?

Man soll bekanntlich gehen, wenn es am schönsten ist. Genau das dachten sich auch die Verantwortlichen hinter der Filmreihe. Nach Angaben der Beteiligten sollte "Donna Leon" nach fast 20 Jahren bewusst auf ihrem kreativen Höhepunkt abgeschlossen werden. Über das Ende hatten sich die ARD, UFA Fiction und die Autorin Donna Leon damals einvernehmlich geeinigt. Dieser Schritt war also geplant.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl sagte 2019: "Gemeinsam mit UFA Fiction und Bestseller-Autorin Donna Leon haben wir entschieden, unsere besondere Krimireihe um Commissario Brunetti nach zwanzig Jahren mit dem 26. 'Donna Leon'-Fall zu beenden. Mein besonderer Dank gilt Donna Leon, die alles erschaffen hat, und dem unverwechselbaren Uwe Kockisch."

Und es bleibt immerhin ein Trost für treue Fans: Es laufen immer wieder Wiederholungen der Krimiverfilmung.