Die große Liebe "Steirerblut"-Star Miriam Stein: Privat ist sie mit Schauspiel-Kollege Volker Bruch liiert Aktualisiert: Vor 39 Minuten von Anna-Maria Hock Miriam Stein und Volker Bruch bei der 65. Berlinale im Jahr 2015. Bild: IMAGO/Berlinfoto

Miriam Stein spielte von 2014 bis 2021 eine der Hauptrollen im "LandKrimi". Heute Abend ist sie in "Steirerblut" zu sehen. Doch nicht nur als Schauspielerin läuft es für sie rund, auch privat hat sie ihr Glück längst gefunden.

Volker Bruch ist der Mann an ihrer Seite Seit über 17 Jahren ist Miriam Stein in einer Beziehung: 2009 wurde publik, dass sie mit zusammen ist. Bruch ist ebenfalls als Schauspieler erfolgreich. Die beiden lernten sich am Filmset zu "Goethe!" kennen - und lieben. Bruch und Stein standen nicht nur in "Goethe!" (2010) gemeinsam vor der Kamera. Die beiden arbeiteten unter anderem auch für die Filme "Unsere Mütter, Unsere Väter" (2013) "Hin und weg" (2014) und "Das goldene Ufer" (2015) zusammen. Nach acht Jahren Beziehung kam im Jahr 2017 das erste gemeinsame Kind des Paares zur Welt. Mit Einblicken in das Familienleben halten sich Bruch und Stein allerdings sehr zurück. Gemeinsame Schnappschüsse gelten als echte Seltenheit. Auf Social Media sind beide nicht aktiv.

Aus diesen Filmen kennst du Volker Bruch Volker Bruch erlangte durch seine Rolle als Gereon Rath in "Babylon Berlin" (seit 2017) große Aufmerksamkeit. Doch schon zuvor war der 46-Jährige in vielen Filmen und Serien zu sehen. So spielte er unter anderem in "Kommissar Rex" (2002" oder in der Serie "Vater wider Willen" (2002) mit. Seinen Durchbruch feierte er mit dem Kinofilm "Der Rote Baron" (2018), in dem er zusammen mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer spielte. Auch nach seinem Erfolg mit "Babylon Berlin" ist Bruch weiterhin als Schauspieler aktiv. Zuletzt war er etwa in "Das Licht" (2025) und "Race to Glory: Audi vs Lancia" (2024) zu sehen.

11 Staffeln Kommissar Rex Alle Folgen anschauen Gemeinsam mit Kommissar Max Steiner, Inspektor Felix Burger und deren Chefin Major Evelyn Leitner ermittelt Schäferhund Rex in der Wiener Mordkommission, unterstützt vom Pathologen Dr. Tom Wippler. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Miriam Stein im "LandKrimi" Mit ihrer Rolle im Film "Goethe!" wurde Stein einem breiten Publikum bekannt. Danach folgten viele weitere Engagements. Von 2014 bis 2021 spielte sie im "LandKrimi" die Rolle der Inspektorin Sandra Mohr. Heute Abend läuft mit "Steirerblut" der erste Film der Reihe mit Miriam Stein. Nach dem fünften Teil "Steirertod" (2021) stieg die 38-Jährige allerdings aus der Filmreihe aus. Der Abschied war dramatisch: Ihre Rolle Sandra Mohr wurde hochschwanger kaltblütig erschossen! Als Nachfolgerin an der Seite von Hary Prinz trat Anna Unterberger in ihre Fußstapfen. Gegenüber der ARD äußerte sich Stein zu den Gründen für ihren Ausstieg wie folgt: "Das Schönste an meinem Beruf ist die Abwechslung, auf die habe ich wieder Lust gehabt. Wobei der Idealzustand wäre, neue Rollen mit diesem Team!" Nach ihrem Ausstieg bliebt Stein der Schauspieleri weiterhin treu. So war sie zuletzt etwa in "Die Toten vom Bodensee - Der Wunschbaum" (2025) und in "Willi und die Wunderkröte" (2021) zu sehen.