Neue Sendezeiten Wegen Konflikt im Nahen Osten: ZDF ändert heute und morgen sein Programm Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Das ZDF hat bei "Maybrit Illner" ganz besondere Nahost-Expert:innen zu Gast. Bild: ZDF / Brand New Media

ZDF-Zuschauer:innen müssen sich auf einige Änderungen einstellen: Aufgrund des eskalierenden Konflikts im Nahen Osten hat der Sender sein Programm geändert. Ein Überblick über die neuen Sendezeiten.

Im ZDF wird in den nächsten Tagen einiges anders. Wegen der kritischen Lage im Nahen Osten baut der Sender seine aktuelle Berichterstattung aus - und verschiebt dafür mehrere Sendungen im Abendprogramm. Besonders betroffen ist der Mittwochabend: Eine zusätzliche Spezialausgabe der Talkshow "maybrit illner" rückt ins Programm und verändert somit den gesamten Ablauf im Hauptprogramm.

Das "ZDF"-Sonderprogramm am 4. März hier ansehen Ab 19:25 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn!

Sondersendungen zum Konflikt im Nahen Osten Hintergrund der kurzfristigen Änderungen sind die jüngsten Angriffe auf den Iran und die wachsende Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten. Das ZDF reagiert darauf mit zusätzlichen Informationsformaten und verlängert seine Berichterstattung am Mittwoch, 4. März. Bereits am frühen Abend beginnt die Sonderberichterstattung: Um 19:25 Uhr zeigt der Sender ein "ZDF spezial" unter dem Titel "Krieg in Nahos?". Moderator Andreas Klinner ordnet darin die aktuellen Entwicklungen ein und spricht mit Expert:innen über mögliche Szenarien. Für die Sondersendung muss das ursprünglich geplante Format "Duell der Gartenprofis" kurzfristig aus dem Programm weichen.

"maybrit illner spezial" ersetzt geplante Sendung Der größte Einschnitt folgt später am Abend. Um 22:15 Uhr sendet das ZDF eine zusätzliche Spezialausgabe der Talkshow "maybrit illner", die sich ausschließlich mit der aktuellen Lage im Nahen Osten beschäftigt. Für die Spezialsendung hat Moderatorin Maybrit Illner mehrere Expert:innen aus Politik, Wirtschaft und Militär eingeladen: Dabei sind CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregierung Veronika Grimm, der ehemalige US-General Ben Hodges, die Nahost-Expertin der Heinrich-Böll-Stiftung Bente Scheller und Mariam Lau, Journalistin der Wochenzeitung "Die Zeit". Die Talkrunde ersetzt an diesem Abend das "auslandsjournal", das stattdessen erst später ausgestrahlt wird. Dadurch verschiebt sich auch die anschließende Sendung "Markus Lanz", die erst gegen Mitternacht beginnt.

Mittwoch: Die Änderungen im Überblick Am Mittwoch erwartet die ZDF-Zuschauerinnen also ein Tag voller Experten-Einblicke in die Nahost-Krise. Die genauen Sendezeiten findest du hier: 19:25 Uhr: "ZDF spezial - Krieg in Nahost"

20:15 Uhr: "Landkrimi: Schnee von gestern"

22:15 Uhr: "maybrit illner spezial"

23:15 Uhr: "auslandsjournal"

0 Uhr: "Markus Lanz"

Auch Donnerstag bleibt der Konflikt das Hauptthema Am Donnerstag, 5. März, läuft "maybrit illner" wie gewohnt auch wieder um 22:15 Uhr im ZDF. Inhaltlich bleibt die Sendung jedoch ebenfalls beim Nahost-Konflikt und seinen globalen Folgen. Für Zuschauer:innen bedeutet das: Auch in den kommenden Tagen könnten weitere Programmänderungen folgen, wenn sich die Lage weiter zuspitzt.