ARD-Krimi mit Katrin Sass "Sturmtief - Der Usedom-Krimi": Darum sind zwei Fremde im Haus Witt! Aktualisiert: Vor 4 Stunden von teleschau In "Sturmtief - Der Usedom-Krimi" nimmt Karin Lossow fremde Menschen in ihrem Haus auf. War das ein Fehler? Bild: NDR/ARD Degeto Film/Oliver Feist

Ein Sturmtief namens "Holger" sorgt im dritten und vorerst letzten neuen Film der ARD-Reihe "Der Usedom-Krimi" für bange Stunden. Karin Lossow (Katrin Sass) muss sich in einer Nacht ohne Strom und mit zwei Fremden im Haus beweisen ...

An einem sonnigen, aber stürmischen Wintermorgen tritt die Ex-Staatsanwältin Karin Lossow aus ihrem Häuschen ins Freie: Sie möchte gerade die Wäsche abhängen, als Wind die Tür zum Haus zuschlägt. Der Wohnungs- und der Autoschlüssel liegen innen. Karin spricht Kriminalhauptkommissarin Ellen Norgaard (Rikke Lylloff) eine Nachricht auf die Mailbox: Sie möge ihr bitte den Ersatzschlüssel vorbeibringen. Dann hört sie einen lauten Knall: Ein Auto ist in das frischgestrichene Tor der benachbarten Kirche gekracht. Der Fahrer und die Beifahrerin sind verletzt. Da ein Sturm aufzieht, nimmt Karin die Verunglückten mit ins Hause Witt.