"Die Hunde-Mafia": Rumänien schließt Tiertötungsstationen in Folge von Dreharbeiten

Der Creator Nathan Goldblat setzt sich für Hunde in Rumänien ein - mit Erfolg.

"Der heutige Tag war absolut historisch und bringt eine so große Veränderung für die Hunde in Rumänien", freut sich PETA-Funktionärin Jana Hoger am 5. März. Was genau ist passiert?

Während der Dreharbeiten für die ProSieben- und Joyn-Dokumentation "Die Hunde-Mafia" mit Tierschutz-Creator Nathan Goldblat erreichen das Team Video-Beweise, die den Behörden übergeben werden. Sie dokumentieren klare Verstöße gegen den Tierschutz in einer privaten Tiertötungsstation in Rumänien.

Mitte Februar wird die Einrichtung durch die Nationale Veterinärbehörde (ANSVSA) geschlossen, mehr als 200 Tiere verlegt und Anzeige gegen den Betreiber erstattet. Seitdem gibt es in Rumänien Demonstrationen und eine öffentliche Diskussion über die Zukunft des Hundetötungssystems.

In der Folge wurde nun Anfang März die größte private Tierstationen von der rumänischen Polizei gestürmt. "Behörden und Polizei durchsuchten die Tötungsstationen, sicherten Beweise und leiteten strafrechtliche Ermittlungen ein", so Jana Hoger.

In dem Shelter waren etwa 800 Hunde untergebracht. Nathan Goldblat: "Das alles ist eine Kettenreaktion nach der Schließung der privatisierten Tötungsstation im Februar, die geschlossen wurde aufgrund unserer Recherchen und unserer Anzeige, die wir mit der Tierärztin Emma Stratulat im Rahmen der Doku eingereicht haben."