Riesiger Erfolg
"Die Hunde-Mafia": Rumänien schließt Tiertötungsstationen in Folge von Dreharbeiten
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
"Der heutige Tag war absolut historisch und bringt eine so große Veränderung für die Hunde in Rumänien", freut sich PETA-Funktionärin Jana Hoger am 5. März. Was genau ist passiert?
Während der Dreharbeiten für die ProSieben- und Joyn-Dokumentation "Die Hunde-Mafia" mit Tierschutz-Creator Nathan Goldblat erreichen das Team Video-Beweise, die den Behörden übergeben werden. Sie dokumentieren klare Verstöße gegen den Tierschutz in einer privaten Tiertötungsstation in Rumänien.
Mitte Februar wird die Einrichtung durch die Nationale Veterinärbehörde (ANSVSA) geschlossen, mehr als 200 Tiere verlegt und Anzeige gegen den Betreiber erstattet. Seitdem gibt es in Rumänien Demonstrationen und eine öffentliche Diskussion über die Zukunft des Hundetötungssystems.
In der Folge wurde nun Anfang März die größte private Tierstationen von der rumänischen Polizei gestürmt. "Behörden und Polizei durchsuchten die Tötungsstationen, sicherten Beweise und leiteten strafrechtliche Ermittlungen ein", so Jana Hoger.
In dem Shelter waren etwa 800 Hunde untergebracht. Nathan Goldblat: "Das alles ist eine Kettenreaktion nach der Schließung der privatisierten Tötungsstation im Februar, die geschlossen wurde aufgrund unserer Recherchen und unserer Anzeige, die wir mit der Tierärztin Emma Stratulat im Rahmen der Doku eingereicht haben."
"Die Hunde-Mafia": das Millionen-Geschäft mit dem Tod
Um das Problem der Straßenhunde einzudämmen, lässt Rumänien massenhaft Tiere einfangen, einsperren und alle töten, die nicht innerhalb von 14 Tagen adoptiert werden. Für das "Hundemanagement" kassieren die Betreiber der Auffang- und Tötungsstationen im Schnitt 200 Euro – für jedes gefangene Tier. Laut PETA-Schätzung wurden seit Beginn der 2000er mehr als 1,1 Millionen Hunde getötet. Tierschutz-Creator @Nathan.Goldblat will diese Praxis der Hundetötung beenden. In Rumänien deckt er das mafiöse System hinter den Tötungsstationen auf. Er sammelt Beweise für Verstöße gegen das Tierwohl, organisiert Hunderettungen mit namhaften Influencer:innen und spricht vor EU-Repräsentant:innen in Brüssel.
Wie es zu der Schließung kam und was Nathan Goldblat sonst noch erfahren hat, erfährst du in "Die Hunde-Mafia" am 15. April auf ProSieben und Joyn.
Noch mehr spannende Dokus & Reportagen kostenlos auf Joyn streamen
Mehr entdecken
Es geht um Persönlichkeitsrechte
ORF streicht Kampusch-Doku aus dem Programm
XXL-Survival-Mobil
"Roadtrip Australien": Mit diesem Truck reisen die drei Köche
Einsatz in Rumänien
Neue Doku: Nathan Goldblat kämpft gegen Rumäniens Hundemafia
Exklusives Joyn-Interview
"Roadtrip Australien": Ali Güngörmüs über Frank Rosin, Alex Kumptner und Down Under
Unterwegs in Down Under
"Roadtrip Australien": Rosin, Kumptner und Güngörmüs unterwegs
Faschings-Umzüge live
Hier kannst du die Rosenmontagszüge 2026 live sehen!
Engagement mit Herz
"Wurde immer schlimmer": Malte Zierden über den Bau eines Tierheims in der Ukraine
Extreme des Glaubens
Organische Christus Generation: Das steckt dahinter
Verstorbener Wissenschaftler
Erich von Däniken ist tot: Mit dieser Alien-Theorie wurde er weltbekannt