Werden in Rumänien Welpen gezüchtet, um sie zu töten? Das enthüllt eine Tierärztin

Sie sind eingesperrt. Sie sind ausgehungert. Sie haben Todesangst. Doch es kommt noch schlimmer: an machen Stationen werden Welpen nur für ihren Tod und den daraus entstehenden Profit gezüchtet. In der Investigativ-Doku von Nathan Goldblat erfährst du noch mehr über die schrecklichen Taten der Hunde-Mafia.

"Die Hunde werden vergiftet, teilweise erschlagen oder lebendig verbrannt, auf die einfachste und billigste Weise - vor den Augen der anderen Hunde", erklärt PETA-Funktionärin Jana Hoger Tierschutz-Creator Nathan Goldblat auf der Fahrt in eine der privaten Tiertötungsstationen in Rumänien in der Investigativ-Dokumentation "Die Hunde-Mafia: How to kill a puppy & get rich".

Es ist ein perfides Millionengeschäft mit dem Tod, das sich in Rumänien in den letzten zwei Jahrzehnten etabliert hat. "Bisher wurden etwa zwei Millionen getötet und es sind immer noch so viele auf der Straße", sagt die rumänische Tierärztin und Stadträtin Emma Stratulat. Für jeden gefangenen und getöteten Hund kassieren die Betreiber privater Tiertötungsstationen bis zu 400 Euro.

Nathan Goldblat: "Das ist eine Geldruckmaschine. Und keiner, bis in die Politik, ist bereit, das zu verändern, weil alle mitverdienen." Die einzige Überlebenschance der Hunde: Sie werden innerhalb von 14 Tagen adoptiert. Wie sehr die Tiere leiden, macht Emma Stratulat am Beispiel einer Hündin deutlich: "Oft werden sie schwanger gefangen. Und was so traurig ist, ihr Nachwuchs wurde von Hunden aus der Station getötet, weil sie so ausgehungert waren, dass sie anfingen, die Welpen zu fressen."

Tierschutz Influencer Malte Zierden, der Nathan Goldblat bei einer Hunderettung für die Dokumentation in Rumänien begleitet, ist entsetzt: "Ich habe viele Dinge gesehen. Das ist echt der Abgrund." Und die Tierärztin Emma Stratulat erhebt einen weiteren, schwereren Vorwurf: "Es gibt eine weitere Horror Tötungsstation. Dort werden Tiere gezüchtet, nur um sie später töten zu können."