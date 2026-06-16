Streaming-Tipps rund um die Fußball-WM
Tränen, Triumph, Drama: Die besten Fußball-Storys auf Joyn
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Von packenden Geschichten über große Stars bis zu Blicken hinter die Kulissen: Diese Fußball-Dokus und Reportagen auf Joyn solltest du nicht verpassen.
Fußball ist mehr als nur ein Spiel – es sind Emotionen, Geschichten und unvergessliche Momente. Wer tiefer eintauchen will, findet auf Joyn eine große Auswahl an spannenden Dokumentationen und Reportagen rund um den beliebtesten Sport der Welt. Ob legendäre Vereine, große Turniere oder bewegende Spieler-Karrieren: Diese Formate zeigen, was hinter dem Fußball steckt, auf und neben dem Platz.
Hier bekommst du einen Überblick über die besten Dokus und Reportagen zum Thema Fußball auf Joyn.
Das Millionen-Geschäft mit Fußballtalenten
Fußball begeistert Millionen: Er ist in Deutschland Volkssport Nummer eins, zwei und drei zugleich. Doch das Spiel ist längst mehr als zwei Teams, ein Ball und das Ziel, möglichst viele Tore zu erzielen. Schon Kinder träumen von einer Karriere als Profi und vom großen Geld. Heute ist Fußball ein globaler Wirtschaftsfaktor: Investoren, Multi-Club-Netzwerke, Berater und Millionengehälter prägen die Branche. Die Reportage beleuchtet den Fußball und seine Talente im Spannungsfeld zwischen sportlichem Wettbewerb und internationalem Geschäft.
Fußball-WM historisch
Du interessierst dich für die Geschichte Österreichs bei der Fußball-WM? Dann bist du hier richtig! In "Fußball-WM historisch" erfährst du alles rund um Österreichs Teilnahme an dem Großevent: Vom historischen Cordoba-Sieg bis hin zum letzten WM-Spiel gegen Italien – untermalt durch Originalaufnahmen tauchst du in die denkwürdigsten Geschehnisse der letzten Jahre ein.
FIFA: zwischen Machtgier und Korruption
Die zweiteilige Dokumentation beleuchtet die fragwürdigen Hintergründe der Entscheidung, die Fußball-WM 2022 ausgerechnet an den umstrittenen Wüstenstaat Katar zu übergeben. Mehrere einflussreiche Funktionäre wurden festgenommen, was wussten sie und wie fand die Korruption ihren Höhepunkt?
Die Geschichte der Fußball-WM
Als 1930 die erste Weltmeisterschaft der Männer in Uruguay ausgetragen wurde, glich das Turnier einem Experiment: Lediglich 13 Nationen nahmen teil, europäische Teams reisten wochenlang per Schiff an. Mit dem Einzug des Fernsehens in den 1950er-Jahren explodierte das weltweite Interesse. Die Geschichten der WM wurden Geschichte: Vom "Wunder von Bern", über das "Wembley-Tor" bis hin zu Peles Brasilianern und der späten Krönung von Lionel Messi.
Copa Pele
In "Copa Pelé – Legenden mit Schmäh" trifft JOYN - Sport Moderator Mario Hochgerner auf Persönlichkeiten des österreichischen Fußballs. Offen, unterhaltsam und mit dem Blick hinter die Kulissen sprechen ehemalige Nationalspieler über ihre Karrieren, unvergessliche Momente und den Fußball von gestern und heute.
Österreichs 7 WM-Abenteuer
Österreichs Nationalteam schreibt seit fast 100 Jahren WM-Geschichte – mal heroisch, mal dramatisch, manchmal beschämend. Von Skandalen über Sensationssiege bis zu legendären Momenten: Diese Doku zeigt die größten Höhen und tiefsten Tiefen einer Mannschaft, die selten dabei war, aber immer für Gesprächsstoff sorgte.
Immer weiter - das ÖFB Frauen-Nationalteam
Die Dokumentation begleitet das österreichische Frauenfußball-Nationalteam hautnah – auf dem Spielfeld und abseits davon. Die vierteilige Serie zeigt den Alltag der ÖFB-Spielerinnen und begleitet sie bei Hürden und Herausforderungen am Weg ins Nationalteam.
JEDER.MANN: Des is Soizburg
Finde heraus, wie der FC Red Bull Salzburg sechs Meisterschaften in Folge gewonnen und sich die Teilnahme an der Champions League erkämpft hat. Die 9-teilige Serie bietet Spannung und tiefe Einblicke in eine aufregende Reise.
WM 26: Der Fußball im Abseits?
Du bist Politik-Junkie, interessierst dich aber auch für Fußball? Dann bist du hier genau richtig! Der Podcast beleuchtet, wie politische Spannungen in Nordamerika die WM26 und die Rolle der FIFA prägen.
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