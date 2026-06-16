Tränen, Triumph, Drama: Die besten Fußball-Storys auf Joyn

Von packenden Geschichten über große Stars bis zu Blicken hinter die Kulissen: Diese Fußball-Dokus und Reportagen auf Joyn solltest du nicht verpassen.

Fußball ist mehr als nur ein Spiel – es sind Emotionen, Geschichten und unvergessliche Momente. Wer tiefer eintauchen will, findet auf Joyn eine große Auswahl an spannenden Dokumentationen und Reportagen rund um den beliebtesten Sport der Welt. Ob legendäre Vereine, große Turniere oder bewegende Spieler-Karrieren: Diese Formate zeigen, was hinter dem Fußball steckt, auf und neben dem Platz.

Hier bekommst du einen Überblick über die besten Dokus und Reportagen zum Thema Fußball auf Joyn.