Das Ende von "Halloween Ends" erklärt: Ist Michael Myers tot?

Wie geht es mit der Filmreihe weiter?
Das Ende von "Halloween Ends" erklärt: Ist Michael Myers wirklich gestorben?
Aktualisiert:von Annalena Graudenz
Mit "Halloween Ends" kommt eine der langlebigsten Horrorreihen der Filmgeschichte zu ihrem finalen Abschluss. Seit über 40 Jahren steht Michael Myers für das ultimative Böse. Brutal, unaufhaltsam, unsterblich. Doch der 13. Teil der Filmreihe soll Myers und damit den Mythos endgültig begraben. Oder etwa doch nicht?
Nach Jahren des Zwists muss die Handlung der "Halloween"-Reihe unweigerlich zu einer letzten Konfrontation zwischen Laurie Strode und Michael Myers führen. Lauries Leben war über Jahrzehnte von Angst, Verlust und Gewalt geprägt - nun steht sie dem Mann gegenüber, der für all das Leid verantwortlich ist. Der Kampf hat es - wie sollte es anders sein - in sich. Doch Laurie gewinnt und Michael erliegt seinen Verletzungen. Um in der Gemeinde keine Zweifel an seinem Tod aufkommen zu lassen, wird sein Leichnam durch die Gemeinschaft Haddonfields gefahren - und schlussendlich vor aller Augen zerschreddert.
Eine finale Szene, die keinen Raum für Spekulationen lässt. Michael Myers stirbt und sowohl die Bewohner:innen als auch die Zuschauenden werden Zeuge. Ein Comeback? Nicht möglich.
Myers Ende - symbolisch oder endgültig?
Während der physische Tod von Michael Myers deutlich gezeigt wird, arbeitet "Halloween Ends" nicht nur mit blutiger Gewalt, sondern auch mit Symbolik. Das Böse war nie rein physisch. Seine bisherige Unbesiegbarkeit war oft auch erzählerisches Mittel, um Schrecken, Angst und Trauma darzustellen.
Corey Cunninghams Geschichte zeigt, dass das Böse nicht an einen Körper gebunden ist. Corey wird von den Einwohner:innen Haddonfields stigmatisiert und radikalisiert, bis er selbst zur Bedrohung wird. Eine Figur wie Myers kann also jederzeit wieder auferstehen, wenn nur die Umstände stimmen.
Wie geht es mit dem "Halloween"-Universum weiter?
Mit "Halloween Ends" kommt die jüngste Michael-Myers-Trilogie von David Green zu ihrem Ende. Der Bösewicht ist tot und damit findet auch die Storyline um Laurie Strode einen Abschluss. Doch das "Halloween"-Franchise wird nie so ganz verschwinden, dafür hat es sich zu sehr als Teil des Horrorgenres etabliert. Und Hollywood ist bekannt dafür, ikonische Figuren durch Reboots, Serien oder Neuinterpretationen immer wieder zum Leben erwecken zu lassen.
Dieser Film knüpft direkt an Teil eins an
"Halloween Ends": Ein Ende mit Hintertür
Auch wenn "Halloween Ends" wenig bis gar keinen Spielraum für eine Auferstehung von Michael Myers lässt, muss die Reihe nicht zu Ende gehen. Der Film zeigt, dass das wahre Grauen nicht mit ihm stirbt. Denn der Mythos Myers lebt als Idee weiter und der Mann hinter der Maske kann jederzeit über einen neuen Charakter zurückkehren.
