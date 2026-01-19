Horror-Klassiker kehrt zurück "Exorzist"-Start verschoben: Neuauflage mit Scarlett Johansson kommt erst 2027 in die Kinos Aktualisiert: 11:18 Uhr von spot on news Hollywoodstar Scarlett Johansson ist 2027 in einem neuen "Exorzist"-Film zu sehen. Bild: Imago Images / Avalon.red

Universal Pictures hat den Kinostart von Mike Flanagans "Exorzist"-Neuinterpretation bekannt gegeben: Nachdem der Horror-Film mit Scarlett Johansson ursprünglich schon diesen März anlaufen sollte, kommt er jetzt voraussichtlich 2027 in die Kinos.

Horror-Fans können sich das Frühjahr 2027 im Kalender anstreichen: Universal Pictures hat den Kinostart von Mike Flanagans (47) neuer "Exorzist"-Interpretation für den 12. März 2027 offiziell bestätigt, wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet. In Deutschland dürfte der Film bereits einen Tag früher anlaufen, da Kinostarts hierzulande traditionell donnerstags erfolgen. Ursprünglich sollte der Film bereits in diesem März in die Kinos kommen, doch Flanagans Arbeit an seiner Serien-Adaption von Stephen Kings "Carrie" sorgte für die Verschiebung um ein Jahr.

Scarlett Johansson in der Hauptrolle Dass die Oscar-nominierte Scarlett Johansson (41) die Hauptrolle übernimmt, war bereits seit November 2025 bekannt. An ihrer Seite steht Nachwuchstalent Jacobi Jupe (12), der durch seine Rolle in "Hamnet" auf sich aufmerksam machte. Bei dem Projekt handelt es sich weder um ein klassisches Remake noch um eine direkte Fortsetzung von "Der Exorzist". Mike Flanagans Film spielt zwar im selben Universum wie William Friedkins legendäres Original von 1973, erzählt aber eine völlig eigenständige Geschichte.