ZDF-Biopic "Olivia" Heute Abend: Ist das die stärkste Rolle in Annette Friers Karriere? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Nicola Schiller Im Biopic über das Leben von Olivia Jones spielt Annette Frier (r.) ihre Mutter Evelin Knöbel. Redakteurin Nicola hat schon mal reingeschaut. Bild: © ZDF/Thomas Leidig/ Florida Film; TheFlagCompany_adobe.stock.com; Nicola Schiller

Annette Frier ist vielen durch Comedy und humorvolle Formate bekannt. In den Kommentaren schwärmen Zuschauer:innen von ihrer bislang stärksten Performance im Olivia-Jones-Biopic. Redakteurin Nicola wirft einen Blick hinter den Hype.

"Olivia": Annette Frier besser als je zuvor? Am 13. Mai um 20:15 Uhr läuft das Biopic über Olivia Jones im ZDF. Auch wenn viele Filmkritiker:innen langsam die Lust an biografischen Filmen über Star XY verlieren, ich liebe Biopics. Klar, die Erwartungen bei mir als Zuschauerin sind hoch, gerade wenn ich den betreffenden Künstler mag. So richtig enttäuscht bin ich aber noch nie aus einem Biopic rausgegangen. Die Promo für "Olivia" scheint richtig gut zu laufen, viele Videos haben es bereits in meine Social-Media-Bubble geschafft. Unter anderem eben auch ein Ausschnitt mit Annette Frier, die im Film Mutter Evelin Knöbel spielt. In den Kommentaren hieß es da oft: "Wow, das ist ihre bisher beste Rolle!" Als Annette-Frier-Fan und mit meinem Faible für echte Geschichten musste ich dem natürlich auf den Grund gehen.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Wie cool können Biopics noch sein? Diese Frage hat sich meine Kollegin gestellt: Filmkennerin Antje Wessels rechnet mit OSCAR®-Lieblingen ab.

Zwischen Tränen und Verachtung Wir lernen Evelin gleich zu Beginn des Films kennen. Und die Arme scheint es echt nicht leicht zu haben. Der penetrante Ober-Alman-Nachbar (Martin Brambach) stellt über die Hecke sehr unsensible Nachfragen zum Verbleib ihres Ehemannes, der wohl gerade im Gefängnis sitzt. Freundlich, aber bestimmt kann sie ihn abwimmeln. Doch sobald die Haustür zu ist, schießen ihr die Tränen in die Augen. Währenddessen zeigt sich Klein-Oliver (Arian Wegener) fasziniert von Mamas Schmuck, Schminke, Kleidern und Strumpfhosen. Man kann schon ahnen, dass das im Dorf und allen voran beim neugierigen Nachbarn nicht gut ankommen wird. Mutter Evelin haut dann auch echt ein paar üble Sprüche raus. Sätze wie: "Ich lass mich hier nicht zum Gespött der Leute machen", "Was soll nur aus dir werden?", "Willst du wirklich so rausgehen" sind da nur der Anfang. Später fallen auch noch Ausdrücke wie "abartig" und "Abschaum" - echt nicht ohne also.

Annette Frier als Evelin Knöbel Oliver hat schließlich die Schnauze voll und haut mit Sack und Pack ab, um sich seine Träume im weltoffenen Hamburg zu verwirklichen. Glücklich scheint das seine Mutter allerdings nicht zu machen. Der nervige Nachbar hört nicht auf, Salz in die Wunde zu streuen, rät ihr sogar zu Prügel "um ihn wieder in die Spur zu bringen". Fremdscham pur, aber vermutlich eine nicht allzu seltene Meinung für die damalige Zeit. Der Film zeigt eine Mutter, die ihren Sohn zwar liebt, aber trotzdem so sehr auf Außenwirkung bedacht und in den gesellschaftlichen Konventionen der damaligen Zeit gefangen ist, dass sie ihn von sich stößt. Und diese Emotionen transportiert Annette Frier für mich zu 100 Prozent.

Schau dir den Film im ZDF-Livestream an Heute, 20:15 Uhr Olivia Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Meinung: Ihre beste Rolle ever? Ich habe bei Weitem nicht Annette Friers ganze Filmografie durchgeguckt, aber ich kann voller Überzeugung sagen: So habe ich sie noch nie gesehen. Ich kenne sie primär aus "Pastewka" und natürlich "Frier und Fünfzig", wo sie ja eine mehr oder weniger überspitzte Version ihrer selbst spielt. Außerdem bin ich erst vor Kurzem auf "Danni Lowinski" gestoßen und war sofort begeistert. Meine Experience kannst du hier nachlesen: Dank Influenza: Das ist meine neue Lieblingsserie auf Joyn. Als Danni hat sie ja schon eine etwas ernstere Rolle, aber "Olivia" ist noch einmal ein ganz anderes Level. Ist das Biopic also die beste Rolle, die Annette Frier je gespielt hat? Möglich, für mich ist es auf jeden Fall die stärkste und emotionalste, in der ich sie bisher gesehen habe. Und mit der Meinung scheine ich nicht alleine zu sein, wie ein Blick in die Social-Media-Kommentare zeigt: "Annette spielt unfassbar gut, aber das anzuschauen bricht mir wahrlich das Herz. [...] Was für eine Ausstrahlung, was für eine Kraft. ❤️", "Annette Frier war hier extrem stark ! 🙌🔥" oder "Großartig gespielt. Und dabei so nah an der Realität."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wann läuft der Olivia-Jones-Film? Du kannst das Biopic "Olivia" über das Leben von Dragqueen Olivia Jones am 13. Mai 2026 um 20:15 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn sehen.