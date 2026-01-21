Gerüchte um MCU-Rolle Joe Keery bei Marvel? MCU-Gerüchte um den "Stranger Things"-Star Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Sophia Huber Fans träumen von "Stranger Things"-Star Joe Keery als Marvel-Held. Bild: picture alliance / abaca

Er wurde als Steve aus "Stranger Things" zum Publikumsliebling, jetzt könnte der nächste große Karriereschritt folgen. Ein neues Gerücht bringt Joe Keery mit dem Marvel-Universum in Verbindung und entfacht wilde Fan-Fantasien.

Gespräche mit Marvel? Joe Keery könnte schon bald Teil des Marvel Cinematic Universe (MCU) werden. Laut Insider Daniel Richtman, dessen Informationen sich in der Vergangenheit oft als richtig erwiesen hatten, soll der 33-Jährige aktuell in Gesprächen mit Marvel Studios stehen. Offiziell bestätigt ist bislang nichts, doch das reicht aus, um die Gerüchteküche ordentlich anzuheizen. Während sich Marvel selbst bedeckt hält, überschlagen sich Fans in sozialen Netzwerken bereits mit Spekulationen.

Donnerstag, 22.01. 20:15 Uhr "Iron Man 3" im Livestream Verfügbar auf Joyn 160 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Fan-Favorit für "Spider-Man"- und "X-Men"-Filme Besonders häufig fällt Joes Name im Zusammenhang mit dem "Spider-Man"-Kosmos. Viele sehen in ihm seit Jahren eine ideale Besetzung für Harry Osborn, den engen Freund von Peter Parker, der später als Green Goblin zu einem seiner größten Gegenspieler wird. Doch damit nicht genug: Auch das geplante "X-Men"-Reboot liefert reichlich Stoff für Fantasien. In Foren wie Reddit bringen Fans Joe immer wieder für Rollen wie Cyclops oder Angel ins Spiel - Figuren, die zuvor unter anderem von James Marsden und Ben Foster verkörpert wurden. Andere wünschen sich Keery sogar als Nova, einen mächtigen Weltraumhelden aus den Comics, der bislang noch keinen Auftritt im MCU hatte. All das bleibt jedoch vorerst reine Wunschvorstellung.

Erfahre mehr über Marvel in dieser Doku-Reihe: Streame jetzt "Inside Marvel" auf Joyn!

Vom Serienliebling zum Blockbuster-Star Joe Keery hat sich vor allem durch seine Rolle als Steve Harrington in "Stranger Things" eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Seine Figur entwickelte sich vom coolen Highschool-Typen zum unerwartet fürsorglichen Fanliebling - ein Wandel, der viele Zuschauer begeistert hat. In Interviews zeigt sich Keery meist entspannt und bodenständig, spricht offen über seine Leidenschaft für Musik und betont, wie prägend die Zusammenarbeit mit dem Ensemble der Mystery-Serie für ihn war.