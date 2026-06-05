Wer ist die Frau in der Abspannszene von "Masters of the Universe"?

Eine der Mid-Credit-Scenes von "Masters of the Universe" (2026) stellt eine weitere bis dahin im Film nicht gezeigte Figur in den Mittelpunkt.

Nachdem sich die Königin über die Rückkehr ihres Sohnes Adam freut, deutet sie im Gespräch an, dass eine weitere Person aus Eternos vermisst wird und schöpft vorsichtig Hoffnung, dass auch diese eines Tages zurückkehren könnte.

Es erfolgt der Schnitt an einen anderen Ort, an dem eine Frau, die nur von hinten mit dem Kopf im Halbprofil gezeigt und als "Adora" angesprochen wird, vermutlich vor einer großen Schlacht beherzt zu einem Schwert greift. Ihre Waffe ähnelt dem Schwert der Macht von He-Man, ist allerdings zusätzlich mit einem Kristall besetzt.

Fans der Kult-Cartoons von damals erkennen es bereits am Gitarren-Riff, das kurz anklingt, als die weibliche Figur ins Bild rückt. Zu hören ist das Musik-Thema der Trickfilmserie "Princess of Power", dem Ableger der "Masters of the Universe"-Reihe, der in Deutschland unter dem Titel "She-Ra - Prinzessin der Macht" veröffentlicht wurde.

Hauptfigur darin ist Adora, die Zwillingsschwester von Prinz Adam, die - ausgestattet mit dem "Schwert des Schutzes" und ähnlichen Kräften wie ihr Bruder - zur Heldin She-Ra wird.

Die Abspannszene könnte nun entweder bedeuten, dass She-Ra in einem zweiten Teil von "Masters of the Universe" auftreten soll. Womöglich ist aber auch ein eigenständiger Film mit der "Princess of Power" geplant.

Gestartet wurde die Spin-off-Serie 1985 mit einem Gastauftritt von He-Man in dieser Folge: