Achtung Spoiler!
"Masters of the Universe": Das bedeuten die Abspannszenen des He-Man-Films - Post-Credit-Scenes und Ende erklärt
Aktualisiert:von Steve Buchta
Kaum ist "Masters of the Universe" im Kino gestartet, spekulieren die Fans über eine Fortsetzung. Die beste Vorlage dafür bietet der neue He-Man-Film bereits in seinem Abspann.
He-Man und die "Masters of the Universe" sind zurück! Am 4. Juni ist die Neuverfilmung der einstigen Hörspielreihe und Kult-Cartoonserie in Deutschland gestartet.
⚠️ ACHTUNG, SPOILER-ALARM!
In diesem Artikel gibt's Spoiler zum Ende des Films und Spekulationen über eine mögliche Fortsetzung. Wenn du den Film bereits gesehen und noch Fragen zum Ende hast, bekommst du hier jetzt die richtigen Antworten. Wenn du aber komplett unvoreingenommen ins Kino gehen möchtest, solltest du vorerst lieber nicht weiterlesen!
Hat "Masters of the Universe" eine Post-Credit-Scene?
Wie bei vielen Hollywood-Blockbustern heutzutage üblich, bietet auch "Masters of the Universe" nach dem Abschluss der eigentlichen Handlung noch weitere kurze Szenen.
Der Film besitzt gleich mehrere Abspannszenen, von denen zwei als Unterbrechung der ersten prominenten Namenseinblendungen zu sehen sind (sogenannte "Mid-Credits-Scenes") und eine erst ganz am Ende des kompletten Lauftexts abgespielt wird (also als klassische "Post-Credit-Scene").
Gibt es bei "Masters of the Universe" (2026) eine Post-Credit-Scene? Die Spoiler-Antwort verbirgt sich in diesem Absatz
Wer ist die Figur am Ende von "Masters of the Universe"?
Bei der allerersten Szene, die nach dem eigentlichen Ende der Story von "Masters of the Universe" (2026) folgt, handelt es sich im Grunde um eine weitere, ganz explizite Hommage an die alte Cartoon-Serie aus den 1980er-Jahren.
Wie bei vielen Trickfilmserien dieser Zeit gab es auch bei "He-Man and the Masters of the Universe" am Schluss vieler Episoden eine kurze Nachklapp-Sequenz, in denen eine Figur noch einmal die Moral der soeben gezeigten Geschichte zusammenfasste. Dies sollte wohl vor allem dazu dienen, besorgten Eltern zu versichern, dass die Serie, die auf martialischen Action-Spielzeugen basierte, durchaus pädagogisch wertvoll sei und positive Inhalte vermittle.
Der Charakter, der die Moral des neuen Kinofilms auf den Punkt bringt, ist Orko, ein kleiner fliegender Magier mit spitzem Zauberhut. Das tolpatschige Wesen vom Planeten Trollan sorgt in der Serie immer wieder für Slapstick-Einlagen und wurde damit vor allem bei den ganz jungen Zuschauer:innen zur beliebten Nebenfigur.
Seinen allerersten Auftritt hatte Orko direkt in der ersten He-Man-Folge "Der kosmische Komet":
Spoiler zur Mid-Credit-Szene von "Masters of the Universe" (2026)
Wer ist die Frau in der Abspannszene von "Masters of the Universe"?
Eine der Mid-Credit-Scenes von "Masters of the Universe" (2026) stellt eine weitere bis dahin im Film nicht gezeigte Figur in den Mittelpunkt.
Nachdem sich die Königin über die Rückkehr ihres Sohnes Adam freut, deutet sie im Gespräch an, dass eine weitere Person aus Eternos vermisst wird und schöpft vorsichtig Hoffnung, dass auch diese eines Tages zurückkehren könnte.
Es erfolgt der Schnitt an einen anderen Ort, an dem eine Frau, die nur von hinten mit dem Kopf im Halbprofil gezeigt und als "Adora" angesprochen wird, vermutlich vor einer großen Schlacht beherzt zu einem Schwert greift. Ihre Waffe ähnelt dem Schwert der Macht von He-Man, ist allerdings zusätzlich mit einem Kristall besetzt.
Fans der Kult-Cartoons von damals erkennen es bereits am Gitarren-Riff, das kurz anklingt, als die weibliche Figur ins Bild rückt. Zu hören ist das Musik-Thema der Trickfilmserie "Princess of Power", dem Ableger der "Masters of the Universe"-Reihe, der in Deutschland unter dem Titel "She-Ra - Prinzessin der Macht" veröffentlicht wurde.
Hauptfigur darin ist Adora, die Zwillingsschwester von Prinz Adam, die - ausgestattet mit dem "Schwert des Schutzes" und ähnlichen Kräften wie ihr Bruder - zur Heldin She-Ra wird.
Die Abspannszene könnte nun entweder bedeuten, dass She-Ra in einem zweiten Teil von "Masters of the Universe" auftreten soll. Womöglich ist aber auch ein eigenständiger Film mit der "Princess of Power" geplant.
Gestartet wurde die Spin-off-Serie 1985 mit einem Gastauftritt von He-Man in dieser Folge:
Spoiler zur Mid-Credit-Szene von "Masters of the Universe" (2026)
"Masters of the Universe": Was zeigt die Post-Credit-Scene?
Die Post-Credit-Scene ganz am Ende des Abspanns von "Masters of the Universe" zeigt noch einmal den Schädel von Skeletor, der nach dem Endkampf gegen He-Man auf dem Boden liegt.
Evil-Lyn (gespielt von Alison Brie), die sich zuvor heimlich aus dem Staub gemacht hatte, kehrt zurück, hebt den Skelettkopf mit einem sarkastischen Spruch auf und scheint ihn mitzunehmen.
Vermutlich wird die böse Hexe in ihrem Versteck alles daran setzen, ihren geliebten Anführer mittels schwarzer Magie wieder zum Leben zu erwecken, sodass einer erneuten Konfrontation von He-Man und Skeletor in einem zweiten Teil nichts mehr im Wege steht - vorausgesetzt das Einspielergebnis des ersten Films lässt die Produktion eines Sequels lukrativ genug erscheinen.
Spoiler zur Post-Credit-Szene von "Masters of the Universe" (2026)
Die Kult-Serie im Streaming
Vor dem Kinobesuch empfehlen wir dir diese Episoden der He-Man-Trickfilmserie und nach dem Ansehen von "Masters of the Universe" findest du hier die Erklärung der Cameos und Easter Eggs.
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