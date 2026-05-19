Weltrekord-Halter
Noch nie hat sich ein Auto im Film so oft überschlagen: Der atemberaubende Stunt aus "The Fall Guy"
Veröffentlicht:von Annalena Graudenz
Superlative gehören in Hollywood zum guten Ton. Auch der Film "The Fall Guy" kann sich mit einem spektakulären Weltrekord rühmen, der alles bisher Dagewesene übertrifft: Mit achteinhalb Überschlägen geht der Autostunt in die Geschichte ein.
Der Film "The Fall Guy" ist ein echtes Action-Highlight. Schon zu Beginn wird ein ganzes Feuerwerk an Stuntszenen gezündet und Ausschnitte aus großen Blockbustern wie "Fast & Furios", "Das Bourne Ultimatum" oder "Jurassic World" werden eingeblendet. Die Zuschauenden ahnen also gleich zu Beginn, was auf sie zukommt.
Dieser Stunt bricht den Weltrekord aus "Casino Royale"
Womit aber vermutlich die wenigsten zu Beginn rechnen, ist der Weltrekord, der in diesem Film gebrochen wurde. Ganze achteinhalb sogenannte Cannon Rolls, also Autoüberschläge, werden absolviert. Die Szene, die aussieht, als würde Ryan Goslings Figur, Colt Seavers, den Wahnsinns-Stunt selbst vollführen, ist in Wirklichkeit das Werk eines der besten Stuntmänner unserer Zeit.
Logan Holladay saß am Steuer des präparierten Wagens, der mithilfe einer Cannon-Roll-Vorrichtung in die Luft katapultiert wurde. Eine Technik, bei der ein metallischer Auslöser unter dem Gefährt eine Explosion simuliert und das Fahrzeug in die Höhe schleudert. Zu sehen ist ein Auto, das sich achteinhalbmal überschlägt und damit den bisherigen Rekord aus "Casino Royale" (2006) bricht, bei dem es ein Aston Martin auf sieben Umdrehungen geschafft hat.
Die wahre Magie liegt jedoch nicht nur in der technischen Präzision, sondern auch dem Mut, den es für solch einen Stunt braucht. Und der wird mit "The Fall Guy" zelebriert. Während Stunt-Profis normalerweise nie mit ihrem Gesicht zu erkennen sind, sondern immer für einen Star herhalten, bleibt Logan nicht nur ein unsichtbarer Held.
Er bekommt sogar einen eigenen Gastauftritt im Film: Als Crewmitglied am Set des fiktiven Film-im-Films "Metalstorm" hilft er Colt Seavers, sich vor dem Stunt richtig zu sichern - nur um ihn danach wieder aus dem demolierten Wagen zu befreien.
So hat Ryan Gosling auf den einmaligen Stunt reagiert
Das Skurrile an dieser Situation: Holladay bereitet die Figur von Gosling auf einen Stunt vor, den er dann selbst ausführt, um danach so zu tun, als hätte ebenjener Gosling die Aktion durchgezogen. Ein cleverer Trick, der selbst die Hauptdarsteller am Set kurzzeitig verwirrte. "Das ist so abgefuckt", soll Ryan Gosling nach der Szene anerkennend gesagt haben. Eine Reaktion, die zeigt, wie sehr Realität, Schauspieler und Stuntkunst ineinandergreifen.
Viele feiern "The Fall Guy" als Hommage an die sonst oft unsichtbaren Held:innen der Filmbranche, die nicht selten ihre Gesundheit oder sogar ihr Leben riskieren für Action-geladene Blockbuster. Es steckt eben sehr viel Herzblut, Handwerk und Mut hinter einem Sekundenbruchteil Action. Logan Holladay hat mit seinem Rekord gezeigt, was alles möglich ist und dem Genre einen neuen Höhepunkt verliehen.
Umso schöner ist es, dass der Rekordhalter einen kleinen, aber denkwürdigen Cameo bekommen hat. Eine Szene, die das Publikum daran erinnert, dass hinter vielen spektakulären Momenten auf der Leinwand echte Menschen stecken.
Behind-the-Scenes-Aufnahmen des spektakulären Stunts
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