Der Sommer wird bunt
Queeres Filmfestival: Auf diese 16 Filme im Stream kannst du dich freuen
Veröffentlicht:von teleschau
Filmfans kommen in der ARD im Sommer voll auf ihre Kosten. In vier Dritten Programmen laufen innerhalb von zwei Monaten 16 queere Filme. Eine Übersicht über die größte queere Filmreihe des Jahres.
So ein großes queeres Filmfestival gibt es sonst in diesem Jahr nicht. Innerhalb von zwei Monaten zeigt die ARD 16 queere Spielfilme, allerdings nicht im Hauptprogramm, sondern aufgeteilt auf vier Dritte Programme. Beteiligt sind BR, MDR, RBB und WDR.
Unter dem Titel "RBB Queer" zeigt das RBB Fernsehen seit 2018 eine eigene Filmreihe jenseits der Hetero-Norm im Programm. Der BR stieg mit "BR Queer" 2022 ein. Diesmal sind auch der MDR und WDR dabei. Alle Sender präsentieren herausragende queere Filme, die schon auf Festivals und im Kino begeistert haben - darunter gleich mehrere preisgekrönte Produktionen und zum überwiegenden Großteil deutsche Erstausstrahlungen oder Free-TV-Premieren.
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Rodeo
Diese Filme laufen im Rahmen von "BR Queer"
Der BR startet die Reihe am Donnerstag, 18. Juni und sendet danach jeden Donnerstag um 23.15 Uhr einen der folgenden sieben Filme:
18. Juni: "Rodeo" (Frankreich 2022) - Free-TV-Premiere. Julia (Julie Ledru) setzt sich als waghalsige Motorradfahrerin auch gegen die härtesten Jungs in ihrer Banlieue durch. Dann aber verliebt sie sich ausgerechnet in die Frau eines Gang-Anführers. Regie: Lola Quivoron
25. Juni: "Lilies Not for Me" (Südafrika/USA/Frankreich/UK 2024) - deutsche Erstausstrahlung. Der Schriftsteller Owen (Fionn O'Shea) landet wegen seiner Homosexualität in der geschlossenen Psychiatrie. Bei einer Reihe ärztlich verordneter "romantischer Verabredungen" entsteht eine tiefe Freundschaft mit der Krankenpflegerin Dorothy.
2. Juli: "Close to You" (Kanada/UK 2023) - deutsche Erstausstrahlung. Als Elliot Page 2006 in "X-Men: Der letzte Widerstand" die Rolle von Shadowcat spielte, tat er es noch als Frau, denn er kam als Ellen Page zur Welt. 2020 gab Page über soziale Medien bekannt, transgender beziehungsweise nichtbinär zu sein und von nun an den Namen Elliot und männliche Pronomen zu verwenden. Der erste Film nach seiner Transition war "Close to You". Darin spielt er einen trans Mann, der nach vier Jahren erstmals wieder seine Familie besucht - und im Zug eine alte Schulfreundin trifft, die immer noch Gefühle für ihn hat.
9. Juli: "Fireworks" (Italien 2023) - deutsche Erstausstrahlung. Nino (Gabriele Pizzurro) und Gianni (Samuele Segreto) verlieben sich im Sommer 1982 auf Sizilien. Ganz Italien träumt vom Sieg bei der Fußball-WM, die beiden Freunde von einer Liebe ohne Angst. Der Film basiert auf einer wahren Kriminalgeschichte. Das sogenannte "Delitto di Giarre" führte zur Gründung von "Arcigay", dem bis heute wichtigsten Verband für queere Bürger:innenrechte in Italien.
16. Juli: "What a Feeling" (Österreich 2024) - deutsche Erstausstrahlung. In der warmherzigen lesbischen Rom-Com von Kat Rohrer glänzen Caroline Peters und Proschat Madani als zwei Frauen, die erst in der Mitte des Lebens zueinander finden - und das durch einen Zufall.
23. Juli: "Frau aus Freiheit" (Polen/Schweden 2023) - deutsche Erstausstrahlung. Während sich Polen in den frühen 1980er-Jahren langsam zu einem demokratischen Staat wandelt, sucht Aniela Wesoły (Małgorzata Hajewska) in einer Kleinstadt ihre Freiheit als trans Frau.
30. Juli: "Aus meiner Haut" (Deutschland 2022). Der Science-Fiction-Liebesfilm wurde beim Filmfestival in Venedig mit dem Queer Lion Award ausgezeichnet.
Jeden Donnerstag um 23:15 Uhr ein Film
Diese queeren Filme zeigt der RBB
Der RBB zeigt ab Dienstag, 14. Juli, insgesamt sieben Filme. Die ersten beiden gleich als queeres Double Feature am 14. Juli. Danach folgt jeden Dienstag um 22.15 Uhr ein Film:
Juli, 22:15 Uhr: "15 Liebesbeweise" (Frankreich 2025) - deutsche Erstausstrahlung. Paris im Jahr 2014: Céline (Ella Rumpf) erwartet ihr erstes Kind - doch schwanger ist sie nicht. In wenigen Monaten wird ihre Frau Nadia (Monia Chokri) eine Tochter zur Welt bringen. Trotz der "Ehe für alle" muss Céline dem Staat mit 15 persönlichen Briefen aus dem Freundes- und Familienkreis beweisen, dass sie ihr Kind liebt und ihrer Rolle gewachsen ist.
Juli, 23:50 Uhr: "Jungs vom Lande" (Frankreich 2022) - deutsche Erstausstrahlung. Gaël Lépingle zeigt drei Episoden aus der tiefsten französischen Provinz als sommerschwüle Mischung aus wilden Wünschen und romantischen Abenteuern.
Juli: "Below Her Mouth" (Kanada 2016). Jasmine (Natalie Krill) hat einen Traumjob, einen Sportwagen und einen gutaussehenden Verlobten. Doch dann lernt sie zufällig die androgyne Dallas (Erika Lindner) kennen und die stellt ihr soziales und amouröses Leben auf den Kopf.
Juli: "Viet und Nam" (Vietnam/Frankreich/Schweiz/Liechtenstein 2024) - deutsche Erstausstrahlung. Regisseur Trương Minh Quý erzählt die Geschichte einer Liebe, die nicht nur von schwierigen Lebensumständen, sondern auch von nationalen und familiären Traumata sowie von den Geistern der Vergangenheit geprägt ist.
August: "Sad Jokes" (Deutschland 2024) - deutsche Erstausstrahlung. Fabian Stumm, der auch die Hauptrolle spielt, erzählt eine ebenso feinsinnige wie melancholische Komödie - absurd, hoffnungsvoll und anrührend zugleich. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter mit der Lola für Godehard Giese für die beste männliche Nebenrolle.
August: "Chuck Chuck Baby" (Großbritannien 2023) - deutsche Erstausstrahlung. Musical trifft auf nordwalisischen Middle-Class-Charme, Hühnchenfabrik und queere Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen, die sich nach Jahren wiederfinden und nicht wieder verlieren wollen. Zu einem hinreißenden Soundtrack fliegen nicht nur die Hühnerfedern durch die Luft, sondern auch die ganz großen Gefühle.
August: "Drei Kilometer bis zum Ende der Welt" (Rumänien 2024). Intensiver Coming-of-Age-Thriller um den 17-jährigen Adi (Ciprian Chiujdea), der bei einem homophoben Angriff brutal zusammengeschlagen wird. Aber nicht die Täter werden bestraft, sondern das Opfer. Der Film wurde beim Filmfestival in Cannes mit der Queer Palm ausgezeichnet.
Jeden Dienstag um 22:15 Uhr ein queerer Film
Die queeren Filme der Reihe in WDR und MDR
Der MDR zeigt am Freitag, 10. Juli, um 0 Uhr "Little Trouble Girls" (Slowenien/Italien/Kroatien/Serbien 2025) in deutscher Erstausstrahlung. Die 16-jährige Lucija (Jara Sofija Ostan) verliebt sich bei einem Chor-Ausflug in die zwei Jahre ältere, selbstbewusste Ana-Maria (Mina Svajger) und beginnt mit ihr, ihre Sexualität zu entdecken.
Der WDR zeigt am Donnerstag, 16. Juli, um 23.45 Uhr "Bis ans Ende der Nacht" (Deutschland 2023). Um den Kriminellen Victor (Victor Arth) zu überführen, gaukeln der verdeckte Ermittler Robert (Timocin Ziegler) und die trans Frau Leni (Thea Ehre) eine Beziehung vor und nehmen Kontakt zu Victor auf. Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel auf mehreren Ebenen. Thea Ehre erhielt auf der Berlinale 2023 einen Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle.
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