Krimi-Locations Drehorte von "Wilsberg": In Münster wird nach alter Schule ermittelt Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Sabine Rodenbäck Die berühmten Schauplätze aus der Serie "Wilsberg" in Münster. Bild: ZDF/Thomas Kost/IMAGO images/Joyn Redaktion

Wenn Georg Wilsberg einer heißen Spur folgt, zeigt sich die Studentenstadt Münster von ihrer schönsten Seite. Gedreht wird mitten im Herzen des Münsterlandes, wo die Schauplätze am markantesten sind. Diese Orte sind die heimlichen Stars der ZDF-Serie.

Wilsberg: Münsters ewiger Ermittler Am 20. Februar 1995 lief die erste "Wilsberg"-Folge im ZDF. Damals war Helmut Kohl noch Kanzler, die versprochenen "blühenden Landschaften" nach der deutschen Wiedervereinigung ließen auf sich warten. Windows 95 eroberte den Computer, das Internet wuchs rasant. Blur und Oasis stürmten die Charts und in Münster wurde eine Kriminalkomödie gedreht, von der niemand ahnte, dass sie auch 2026 noch über die Bildschirme flimmern würde.

Die nächste Folge "Wilsberg" läuft am 23. Mai um 20:15 Uhr Hier geht's zum ZDF-Livestream auf Joyn

Das Erfolgskonzept der Serie Georg Wilsberg (Leonard Lansink) ist ein ehemaliger Anwalt, Antiquar aus Leidenschaft und chronisch pleite, weshalb er seinen Lebensunterhalt als Privatdetektiv verdient. Bis 2014 hatte er Freund und Finanzbeamter Manni (Manfred Höch) an seiner Seite, seither hält Ekki (Oliver Korittke) die Stellung. Der Steuerprüfer leiht nicht nur sein Auto, er wird von Wilsberg gnadenlos eingespannt. Patentochter und Anwältin Alex (Ina Paule Klink) haute Georg aus jeder misslichen Lage wieder raus. Seit 2021 ersetzt ihren Part Juristin Tessa Tilker (Patricia Meeden). Hauptkommissarin Anna Springer (Rita Russek) und ihr Kollege Overbeck (Roland Jankowsky) kommen den Verbrechen immer einen Tick zu spät auf die Spur. Seit Folge 72 mischt auch Kommissaranwärterin Thuong Nhi (Mai Duong Kieu) im Revier mit. Die engagierte Polizistin hat wenig Geduld mit Macho-Allüren, was Overbeck regelmäßig zu spüren bekommt. Mit vereinten Kräften sorgt das Dreamteam dafür, dass in Münster niemand ungestraft davonkommt - ob Mord, Erpressung, Entführung oder Heiratsschwindel.

Münster bekommt eine Hauptrolle: Die Drehorte Die Sehenswürdigkeiten der Stadt werden bei den Dreharbeiten der ZDF-Serie zur Kulisse. Aber ein bisschen getrickst wird auch: Wenn man im Antiquariat durch einen kleinen Vorhang tritt, ist man in der Wohnung von Georg Wilsberg. Ein kleiner Schritt, der in Wahrheit 150 Kilometer Entfernung ausmacht. Gedreht werden die Innenaufnahmen nämlich in Köln.

Das Antiquariat Mitten in Münsters Altstadt befindet sich das Antiquariat, das in der Realität seit 1995 von Michael Solder geführt wird. Mehrmals im Jahr ist der Laden in der Frauenstraße 49/50 für ein paar Tage der Arbeitsplatz von Privatdetektiv Wilsberg als Zentrale mittelwestfälischer Ermittlungen. In der Folge "Fette Beute" ist der echte Antiquar sogar dabei: Michael Solder spielt einen Stammgast, der hingebungsvoll in alten Büchern blättert, während Georg und Ekki einen persönlichen Albtraum erleben. Nicht die erste Hommage an den Antiquariats-Besitzer: Solder wurde in der Krimiserie schon zum Hotelnamen und zum Decknamen für Georg Wilsberg. Das Gebäude in der Münsteraner Innenstadt wird übrigens seit Mai 2025 zum Verkauf angeboten, konnte aber aufgrund eines hohen Angebotspreises offenbar noch keine:n Käufer:in finden.

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Finanzamt Münster Als Steuerprüfer hat es Ekki mit komplizierten Fällen zu tun - und als Georgs unbezahlter Assistent auch. Ekkis Chef Grabowski regt sich zwar gerne auf, sitzt dann aber zum Ausgleich meditierend vor dem Münsteraner Finanzamt. Für solche Szenen greift die Serie auf reale Verwaltungsarchitektur der Stadt zurück, ohne sich allerdings auf einen festen Ort festzulegen.

Meditationsplatz von Ekkis Chef in Wilsberg. Bild: IMAGO/Werner Otto

Schloss und Uni Münster Das Schloss ist ein Wahrzeichen der Stadt und als Hauptgebäude der Universität Münster gleichzeitig ein "Wilsberg"-Drehort. In der Serie dient es als klassischer Establishing Shot zur Verortung in Münster, in den Episoden "Mord und Beton", "Bauch, Beine, Po" und "Aus heiterem Himmel" auch als Handlungsort. In "Über dem Gesetz" wird der gesamte Campus zum Tatort: Georg ermittelt undercover als Gastdozent, gedreht rund um Schloss und Juridicum, ergänzt durch Innenräume aus dem Studio.

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Prinzipalmarkt Neben dem Antiquariat ist es vor allem der Prinzipalmarkt, der in zahlreichen Folgen auftaucht und Münster sofort erkennbar macht. Unter den Arkaden kommt es immer wieder zu diesen typischen Szenen: Georg schließt sein Fahrrad an oder ermittelt gegen eine ansässige Firma. Zum Erscheinen der Folge "Vaterfreuden" verriet Produzent Anton Moho: "Bei einem Nachtdreh am Prinzipalmarkt hatten wir circa 500 Zuschauer, die von Ferne die Dreharbeiten verfolgten und bereitwillig immer wieder alle Gespräche einstellten, wenn der Ruf erschallte: 'Bitte Ruhe, wir drehen!'" Der Prinzipalmarkt ist natürlich auch eine der Stationen der offiziellen Wilsberg-Stadtführungen, die seit 2003 regelmäßig ausgebucht sind.

Georg Wilsberg (Leonard Lansink) muss zum nächsten Fall fahren. Sein Weg führt mitten über den Prinzipalmarkt. Bild: ZDF und Thomas Kost

Aasee Münsters Naherholungsgebiet, der Aasee, darf natürlich ebenfalls mitspielen. Nur einen kleinen Spaziergang von der Altstadt entfernt, liegt der Stadtsee. Wenn Wilsberg Anna in der Folge "Schutzengel" über den See rudert und ihr eine Beinahe-Liebeserklärung macht, fühlt sich das westfälische Gewässer fast besser an als das Mittelmeer, an das sich Anna eigentlich in der Szene sehnt.

Bootshafen und Aaseeterrassen mit Restaurant am Aasee von Muenster. Bild: IMAGO/Werner Otto

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Fun Facts Die Serie "Wilsberg" spielt zwar in Münster, doch als Running Gag wird in jeder Folge einmal auf die benachbarte Anti-Metropole Bielefeld (Internet-Phänomen "Die Bielefeld-Verschwörung”) verwiesen.

"Wilsberg" meets "Tatort": In der Folge "Die Bielefeld-Verschwörung" sind auf einem Klingelschild eines Mehrfamilienhauses die beiden Namen Thiel und Boerne zu lesen. Ein Hinweis auf den zweiten Münsteraner Erfolgskrimi.

Es gibt drei Crossover-Folgen mit der ZDF-Serie "Friesland": In den "Wilsberg"-Folgen "Morderney" und "Wellenbrecher" tauchen die "Friesland"-Ermittler:innen auf, in der "Friesland"-Folge "Gegenströmung" mischt Overbeck im hohen Norden mit.

Für den Münster-"Tatort"-Dreh an den Aasee-Kugeln wurden die Kugeln nachgebildet, um sie nicht zu beschädigen.

Polizeirevier/Bispinghof Was im Fernsehen das Münsteraner Polizeirevier ist, entpuppt sich in der Realität als Universitätsgebäude: Seit 1999 werden am Bispinghof die Szenen gedreht, die am Polizeirevier spielen. Tatsächlich handelt es sich aber um ein Gebäude der Westfälischen Wilhelms-Universität. Hier hat Anna Springer ihr Büro, hier läuft Overbeck durch die Flure, und hier taucht Wilsberg regelmäßig auf, um die Ermittlungen nach seinem Gusto zu beeinflussen.

Schauplatz für das Polizeirevier in "Wilsberg". Bild: Dietmar Rabich / Wikimedia Commons / „Münster, Bispinghof 2-3 -- 2020 -- 8268“ / CC BY-SA 4.0, Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Domplatz Nur wenige Schritte vom Prinzipalmarkt entfernt liegt der Domplatz Münster. Der weitläufige Platz vor dem St.-Paulus-Dom eignet sich perfekt für Außenaufnahmen. In der Folge "Wilsberg und die Tote im See" ist auch das Rathaus Münster während einer Wochenmarkt-Szene am Domplatz zu sehen. Bei Dreharbeiten für neue Folgen wie "Elite" und "Mordsmäßig gesund" sowie für "Gesellschaftsspiele" und "Der fünffüßige Drache" wurde rund um den Domplatz gefilmt, die Gebäude wurden teilweise zur "Grevener Versicherungs AG" umgestaltet.

Der Domplatz Münster - Ort für den wöchentlichen Markt aber auch "Wilsberg"-Schauplatz. Bild: Stadt Münster/Patrick Schulte

Hafen Münster Auch am Stadthafen Münster spielt "Wilsberg", wenn sich die Fälle aus der Altstadt herausbewegen. In "Wellenbrecher" etwa verlagern sich Szenen hierhin: Lagerhallen, Wasser, breite Wege statt enger Gassen. Wilsberg und Ekki unterwegs zwischen Containern und Hafenkanten.