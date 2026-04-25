Schlager in der Primetime
Krimi-Fans gehen leer aus: Darum fällt der ZDF-Krimi heute aus
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Normalerweise dominiert am Samstagabend ein ZDF-Krimi das Programm. Dieses Wochenende setzt der Sender jedoch auf Musik statt auf Mord. Die "Giovanni Zarrella Show" übernimmt die Primetime live aus Göttingen.
Am Samstagabend gehören Krimireihen im ZDF traditionell zu den größten Publikumsmagneten. Formate wie "Helen Dorn", "Wilsberg" oder "Ein starkes Team" erzielen regelmäßig hohe Einschaltquoten und sichern dem Sender häufig den Primetime-Sieg. Besonders erfolgreich war zuletzt ein neuer "Helen Dorn"-Fall, der rund fünf Millionen Menschen erreichte. Auch "Der Quiz-Champion" konnte diese Werte nicht halten und kam nur auf 3,17 Millionen Zuschauer.
Schlager übernimmt die Primetime
Trotz dieser starken Krimi-Tradition entscheidet sich das ZDF an diesem Wochenende für ein anderes Konzept. Um 20.15 Uhr läuft die neue Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" live aus der Lokhalle in Göttingen. Erwartet werden unter anderem Maite Kelly, Beatrice Egli, Vanessa Mai und Howard Carpendale. Auch die Gruppe Die Prinzen steht auf der Gästeliste. Das Motto der Sendung lautet "Party pur". Die zuletzt erreichte Zuschauerzahl lag bei etwa 3,08 Millionen und damit deutlich unter den Krimi-Erfolgen.
Ausblick auf den nächsten Krimi
Krimi-Fans müssen jedoch nicht lange warten: Am 2. Mai zeigt das ZDF den neuen Film "Ostfriesensturm". Darin wird Kommissarin Ann Kathrin Klaasen mit zwei rätselhaften Mordfällen konfrontiert. Ein Mann wird tot in einer Ferienwohnung gefunden, kurz darauf folgt ein weiterer Mord in einem Tierpark. Die Ermittlungen führen tief in ein persönliches Umfeld und entwickeln sich zu einem dramatischen Wettlauf gegen die Zeit.
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