Für Sonderausgabe von "3nach9" ändert ARD-Sender das Programm

In der Talkshow "3nach9" führen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo die Zuschauer:innen durch den Abend.

1974 ging mit "3nach9" die erste Talkshow im deutschen Fernsehen auf Sendung. Am 14. November läuft eine halbstündige Sondersendung, in der es nostalgisch wird. Dafür wird sogar die Abendplanung angepasst.

Die Sonderausgabe läuft am 14. November um 22:00 Uhr, um 22:30 Uhr folgt die reguläre Ausgabe "3nach9"

Dienstälteste Talkshow Der Freitagabend ist für viele Zuschauer:innen eng mit emotionalen Gesprächsrunden verbunden, ob "NDR Talkshow", "Kölner Treff" oder "Riverboat". Mit ihrer Premiere im Jahr 1974 wurde die Talkshow "3nach9" zu einer Wegbereiterin dieser Fernsehtradition und gilt als die "Mutter aller Talkshows".

Sondersendung vor der regulären Ausgabe Der NDR zeigt am Freitag, 14. November, um 22 Uhr "3nach9 - 50 Jahre Humor und echte Helden". In der Sondersendung erinnert sich Marianne Koch, die gemeinsam mit dem 2012 verstorbenen Wolfgang Menge zu den ersten Gastgeber:innen der Bremer Talkshow gehörte, an prägende Höhepunkte der Anfangsjahre. Zudem kommen Amelie Fried, die "3nach9" von 1998 bis 2009 moderierte sowie Giovanni di Lorenzo, seit 1989 Teil des Teams, und seine aktuelle Moderations-Partnerin Judith Rakers zu Wort.

