Nächste Woche geht es weiter Programm-Änderung: Warum läuft heute kein "Sturm der Liebe"? Handball-EM verdrängt ARD-Serie Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Nicholas Vogel "Sturm der Liebe" muss erst mal ausfallen, denn die ARD überträgt die Handball-EM. Bild: ARD / Mandfred Laemmerer, IMAGO / Kessler-Sportfotografie

Nach einem hart erkämpften Sieg gegen Spanien am Montag hat sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft den Einzug in die nächste Runde des Turniers gesichert. Für die Fans der ARD-Serie "Sturm der Liebe" bedeutet dies jedoch eine Programmänderung.

Beliebte ARD-Telenovela muss Handball-Spiel weichen Die erste Hauptrunde der Handball-EM startet für Deutschland am Donnerstag, 22. Januar, mit einem Duell gegen Portugal. Die deutsche Mannschaft steht vor einer gewaltigen Aufgabe, denn die Konkurrenz ist hochkarätig: Frankreich als amtierender Europameister, Dänemark als Weltmeister und Olympiasieger sowie die bisher überzeugenden Teams aus Portugal und Norwegen. Um 15:10 Uhr beginnt die Übertragung des Spiels Deutschland gegen Portugal, Anwurf ist um 15:30 Uhr. Für Liebhaber von "Sturm der Liebe" gibt es an diesem Tag leider eine schlechte Nachricht: Die Telenovela wird aufgrund der Handball-EM nicht ausgestrahlt.

"Sturm der Liebe" entfällt auch am Freitag - das müssen Fans jetzt wissen Auch am Freitag (23. Januar) dominiert der Sport das ARD-Programm: Von mittags bis in den Abend hinein werden zahlreiche Weltcups und Weltmeisterschaften aus den Bereichen Ski, Rodeln, Snowboard, Freestyle, Langlauf, Skifliegen und Biathlon übertragen. Das bedeutet, dass auch an diesem Tag "Sturm der Liebe" ausfällt. Die für Donnerstag geplante Episode 4528 wird erst am Montag, 26. Januar, ausgestrahlt, wodurch sich alle nachfolgenden Episoden um einen Tag verschieben.