Nächste Woche geht es weiter
Programmänderung: Handball-EM verdrängt beliebte ARD-Serie "Sturm der Liebe"
Aktualisiert:von Nicholas Vogel
Nach einem hart erkämpften Sieg gegen Spanien am Montag hat sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft den Einzug in die nächste Runde des Turniers gesichert. Für die Fans der ARD-Serie "Sturm der Liebe" bedeutet dies jedoch eine Programmänderung.
Beliebte ARD-Telenovela muss Handball-Spiel weichen
Die erste Hauptrunde der Handball-EM startet für Deutschland am Donnerstag, 22. Januar, mit einem Duell gegen Portugal. Die deutsche Mannschaft steht vor einer gewaltigen Aufgabe, denn die Konkurrenz ist hochkarätig: Frankreich als amtierender Europameister, Dänemark als Weltmeister und Olympiasieger sowie die bisher überzeugenden Teams aus Portugal und Norwegen.
Um 15:10 Uhr beginnt die Übertragung des Spiels Deutschland gegen Portugal, Anwurf ist um 15:30 Uhr. Für Liebhaber von "Sturm der Liebe" gibt es an diesem Tag leider eine schlechte Nachricht: Die Telenovela wird aufgrund der Handball-EM nicht ausgestrahlt.
Handball-EM: Schau hier Deutschland gegen Portugal im kostenlosen Livestream
"Sturm der Liebe" entfällt auch am Freitag - das müssen Fans jetzt wissen
Auch am Freitag (23. Januar) dominiert der Sport das ARD-Programm: Von mittags bis in den Abend hinein werden zahlreiche Weltcups und Weltmeisterschaften aus den Bereichen Ski, Rodeln, Snowboard, Freestyle, Langlauf, Skifliegen und Biathlon übertragen.
Das bedeutet, dass auch an diesem Tag "Sturm der Liebe" ausfällt. Die für Donnerstag geplante Episode 4528 wird erst am Montag, 26. Januar, ausgestrahlt, wodurch sich alle nachfolgenden Episoden um einen Tag verschieben.
Wegen Sport: Auch diese ARD-Programme entfallen
Nach dem Handball-Spiel am Donnerstag geht es in der ARD direkt mit der Skiflug-WM (live ab 17:30 Uhr im Ersten und im kostenlosen ARD-Livestream auf Joyn) weiter. Das bedeutet, dass "Wer weiß denn sowas?" und "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" an diesem Tag ausfallen - allerdings war diese Programmänderung bereits geplant.
Auch am Montag, 26. Januar, müssen sich Krimi-Fans umstellen: Die ARD überträgt live ab 20:15 Uhr (Anwurf 20:30 Uhr) das Handball-Spiel Deutschland gegen Dänemark, wodurch die geplante Wiederholung von "Steirerstern" entfällt.
