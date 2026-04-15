Programmänderung im ZDF: "SOKO Köln" fliegt raus

Fans von "SOKO Köln" müssen am heutigen Dienstag (14. April) auf eine neue Folge der ZDF-Krimireihe verzichten. Der Sender hat eine Programmänderung wegen einer Sport-Liveübertragung angekündigt.

Im ZDF entfallen am heutigen Dienstag (14. April, 18 Uhr) die Krimiserien "SOKO Köln" und die zweite "Rosenheim-Cops"-Ausstrahlung, die normalerweise um 19:25 Uhr laufen würde. Stattdessen zeigt der Sender ein WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen.

Ab 17:55 Uhr wird das Spiel gegen Österreich live aus Nürnberg übertragen. Die Partie beginnt um 18.15 Uhr im Max-Morlock-Stadion.

Für die deutschen Fußballerinnen geht es gegen Österreich um die nächsten Punkte in der Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien. Als klarer Favorit empfängt das Team von Bundestrainer Christian Wück das punkt- und torlose Team der Alpenrepublik. Am Samstag folgt dann bereits das Rückspiel in Ried. Die DFB-Auswahl liegt nach den Siegen gegen Slowenien (5:0) und in Norwegen (4:0) voll im Soll.