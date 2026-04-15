Fans müssen sich gedulden
Programmänderung im ZDF: "SOKO Köln" fliegt raus
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Fans von "SOKO Köln" müssen am heutigen Dienstag (14. April) auf eine neue Folge der ZDF-Krimireihe verzichten. Der Sender hat eine Programmänderung wegen einer Sport-Liveübertragung angekündigt.
Im ZDF entfallen am heutigen Dienstag (14. April, 18 Uhr) die Krimiserien "SOKO Köln" und die zweite "Rosenheim-Cops"-Ausstrahlung, die normalerweise um 19:25 Uhr laufen würde. Stattdessen zeigt der Sender ein WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen.
Ab 17:55 Uhr wird das Spiel gegen Österreich live aus Nürnberg übertragen. Die Partie beginnt um 18.15 Uhr im Max-Morlock-Stadion.
Für die deutschen Fußballerinnen geht es gegen Österreich um die nächsten Punkte in der Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien. Als klarer Favorit empfängt das Team von Bundestrainer Christian Wück das punkt- und torlose Team der Alpenrepublik. Am Samstag folgt dann bereits das Rückspiel in Ried. Die DFB-Auswahl liegt nach den Siegen gegen Slowenien (5:0) und in Norwegen (4:0) voll im Soll.
Das ZDF überträgt das WM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen gegen Österreich ab 17:55 Uhr
Nächste Woche geht es mit "SOKO Köln" weiter - mit diesem Fall
Fans der Krimiserie "SOKO Köln" müssen wegen Übertragung des Spiels eine Woche auf einen neuen Fall verzichten. In der kommenden Woche läuft dann am 21. April die nächste Folge im Fernsehen.
Sie trägt den Titel "Wer Kollegen hat, braucht keine Feinde". Darum geht es: Eine Frau beschuldigt bei einem Betriebsausflug ihren Kollegen, sie sexuell belästigt zu haben. Am nächsten Morgen wird sie tot in der Hotelsauna aufgefunden. Die Tür wurde mit einem Keil versperrt. Der beschuldigte Kollege ist verschwunden. Doch es gibt Ungereimheiten in dem Fall.
Spannende Fälle von "SOKO Köln" erwarten dich wieder am 21. April um 18 Uhr ...
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